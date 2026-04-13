Pacto PP-Vox en Castilla y León: los 'populares' recuperan la Presidencia de las Cortes mientras que la ultraderecha consigue la vicepresidencia primera

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de Vox, Santiago Abascal, a su salida de un pleno en el Congreso de los Diputados

Los detalles Tras siete años sin hacerlo, un procurador del Partido Popular presidirá las Cortes de Castilla y León ya que, en esta ocasión, Vox no accederá a la Presidencia como hizo en el mandato anterior con Carlos Pollán.

El Partido Popular y Vox han alcanzado un primer entendimiento autonómico en Castilla y León, donde el PP recuperará la Presidencia de las Cortes tras siete años. Vox, por su parte, obtendrá la Vicepresidencia Primera y una secretaría. Ambos partidos han emitido un comunicado en el que describen el acuerdo como "firme y duradero", con el objetivo de proporcionar estabilidad a la nueva legislatura, a la espera de un pacto sobre la gobernabilidad de la comunidad. El acuerdo asigna al PP la presidencia de las Cortes, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, asegurando el buen funcionamiento de la institución parlamentaria.

Primer entendimiento autonómico entre Partido Popular y Vox. Y precisamente ha sido en el lugar donde llegó su primer acuerdo de Gobierno: Castilla y León. Los de Alfonso Fernández Mañueco recuperarán la Presidencia de las Cortes tras siete años sin tenerla mientras que la ultraderecha obtiene la vicepresidencia primera y una secretaría.

Ambos partidos han enviado un breve comunicado en el que detallan que se trata de un acuerdo "firme y duradero" en el que se han repartido la Mesa del Legislativo "con el objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura" a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

En el mismo, han especificado que será un procurador del PP el que presidirá las Cortes, algo que los 'populares' llevaban sin hacer los últimos siete años y un puesto que en el último mandato lo ocupó Vox con Carlos Pollán. Por su parte, Vox ocupará la Vicepresidencia Primera

Igualmente, PP y Vox se responsabilizarán de dos secretarías del órgano rector de la Cámara. Ambos partidos aseguran en el escrito que este acuerdo tiene "carácter definitivo", lo que "evidencia" la voluntad de garantizar desde el inicio "el buen funcionamiento de la institución parlamentaria".

Este acuerdo parece apuntar a que el secretario general del PP de Castilla y León y actual vicepresidente de las Cortes en funciones, Francisco Vázquez, se convertirá mañana en el nuevo presidente del Parlamento autonómico, cuya Mesa estará integrada por dos representantes del PP, dos del PSOE y dos de Vox.

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