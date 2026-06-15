Ahora

Vistilla de cautelares

Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte

Los detalles La esposa del presidente del Gobierno ha solicitado, como en anteriores ocasiones, acceder a los Juzgados de Plaza de Castilla directamente en coche a través del garaje. Las medidas de seguridad también serán las mismas.

Begoña Gómez durante una comparecencia en noviembre de 2024. Imagen de archivo. Begoña Gómez durante una comparecencia en noviembre de 2024. Imagen de archivo. Eduardo Parra / Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes la audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que sentarían en el banquillo Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán acudir en persona bajo apercibimiento de ser "conducidos por la fuerza pública".

A las seis de la tarde está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

Según fuentes jurídicas a laSexta, está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado de nuevo entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no.

Tras la comparecencia, se celebrará una comparecencia de medidas cautelares. La acusación, dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, solicita para los tres que se les prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte (con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento) y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado o Tribunal, así como cuantas veces fueren llamados.

El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán: se firmará el viernes en Suiza y levantará "permanentemente" los peajes en Ormuz
  2. Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte
  3. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  4. Condenan a cuatro años de cárcel a Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por dos violaciones y maltrato a una exnovia
  5. Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años
  6. El secuestro de 'Papuchi' por parte de ETA que fue una operación antiterrorista contrarreloj: "O coopera o le pegamos un tiro"