Begoña Gómez afronta otra cita ante el juez Peinado "obligada a comparecer" y con la posibilidad de retirada de pasaporte

Los detalles La esposa del presidente del Gobierno ha solicitado, como en anteriores ocasiones, acceder a los Juzgados de Plaza de Castilla directamente en coche a través del garaje. Las medidas de seguridad también serán las mismas.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado una audiencia previa para un posible juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La audiencia, que marca el fin de la fase de instrucción, se celebrará antes de enviar el caso a la Audiencia Provincial de Madrid. Los tres están acusados de presuntos delitos de corrupción, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El juez ha ordenado su comparecencia personal para evitar que eludan la justicia. Además de los acusados, asistirán sus abogados, el fiscal y otras partes involucradas. La asociación Hazte Oír solicita medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte. La investigación se centra en la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes la audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que sentarían en el banquillo Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán acudir en persona bajo apercibimiento de ser "conducidos por la fuerza pública".

A las seis de la tarde está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

Según fuentes jurídicas a laSexta, está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado de nuevo entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no.

Tras la comparecencia, se celebrará una comparecencia de medidas cautelares. La acusación, dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, solicita para los tres que se les prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte (con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento) y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado o Tribunal, así como cuantas veces fueren llamados.

El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

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