Vox sacude el mapa político de Extremadura y Abascal se felicita: "Somos el futuro de España"

Los detalles El gran vencedor de esta jornada electoral ha sido el líder extremeño de la formación ultraderechista Óscar Fernández, que ha ganado en comparación con 2023, 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos.

En las elecciones regionales de Extremadura, el Partido Popular, liderado por María Guardiola, obtuvo 29 escaños, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que convierte a Vox en un aliado clave para formar gobierno. Vox, bajo la dirección de Santiago Abascal, celebró un notable crecimiento, pasando de cinco a 11 diputados y aumentando su porcentaje de votos al 16,9%. La izquierda, representada por el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, sufrió un descenso significativo, reduciendo su representación de 28 a 18 escaños. Unidas por Extremadura, liderada por Irene de Miguel, experimentó un crecimiento al aumentar de cuatro a siete escaños. Las negociaciones entre el PP y Vox serán cruciales para definir el futuro político de la región.

Con casi 890.000 personas inscritas en el censo electoral, los colegios de Extremadura abrían este domingo con más de 1.400 mesas habilitadas en Badajoz y Cáceres para dar comienzo a unas elecciones sin precedentes que podrían marcar un punto de inflexión en el futuro político de España. Tras conseguir 29 escaños en esta jornada, el Partido Popular de María Guardiola se alzaba triunfador sin conseguir su ansiada mayoría absoluta, motivo por el que el gran ganador de la noche, Vox, se convertirá en la llave para crear su nuevo Gobierno. Hasta entonces, su líder, Santiago Abascal, asegura que luchará por cada voto: "Somos el futuro de España".

Ante el bloqueo de los presupuestos regionales, la líder 'popular', cuyos pronósticos de victoria se han cumplido, convocaba unas elecciones que se han visto dominadas por la derecha y la ultraderecha. Durante la campaña electoral, la formación dirigida por Abascal ha arropado en gran medida a su candidato, el casi anónimo Óscar Fernández, que ha ganado en comparación con 2023, 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

"El gran triunfador de estas elecciones"

Quien no podía faltar en la celebración del partido es su líder, Abascal, que ha mostrado desde Bambú su "agradecimiento a los más de 90.000 extrremeños que han confiado en Vox". "A Óscar Fernández Caño, que se ha partido el cobre, que ha estado recorriendo toda Extremadura y que ha hecho una excelente campaña. Gracias a ello, hoy también puedo decir que Vox es el gran triunfador de estas elecciones regionales en Extremadura".

"Vox es el partido que más ha crecido en estas elecciones: el que más ha crecido en votos, el que más ha crecido en escaños y el que más ha crecido en porcentaje. Mientras, las dos caras del bipartidismo han visto reducidos sus votos y, por tanto, reducido el apoyo de los extremeños", ha añadido.

El dirigente de la formación asegura que este "ha sido el único partido que ha hablado de los problemas de la vivienda y del exilio de tantos jóvenes extremeños que tienen que abandonar su tierra. Y Vox es el único partido que ha hablado de los impuestos abusivos que tanto gustan al bipartidismo": "Y eso tiene consecuencias. Las consecuencias son estos resultados excelentes, que me llevan a decir algo en primer lugar: vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar. Los votantes de Vox deben contar. Y puedo asegurarles a todos esta noche que no van a ser invisibilizados y, por supuesto, que no van a ser traicionados".

"No querían hablar de los problemas reales, se han dedicado a la guerra sucia contra Vox, tanto desde Génova como desde Ferraz, durante estas elecciones. Las consecuencias no eran las que ellos querían. Estos son los resultados. Y yo les digo hoy que Vox es el futuro de Extremadura y Vox es el futuro de España", ha exaltado.

Los municipios de mayor apoyo a Vox a partir de sus votos en estos comicios son Ladrillar, Fresnedoso de Ibor, Garvín, Talayuela o Pueblonuevo de Miramontes, entre otros. Por su parte, Fernández ha sostenido después del recuento desde la sede de Vox que van a "defender cada uno de los votos con uñas y dientes": "Como ya dijimos, vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer".

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 99.89% Actualizado a las: 23:42 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.73% -9.7 % Votos contabilizados: 539,251 99.89% Abstenciones: 320,292 37.26% Votos en blanco: 6,218 1.17% Votos nulos: 10,615 1.96%

Así, la formación de ultraderecha se proclamaba como el gran triunfador de la noche de este domingo. Juntos, los dos partidos superan el 60% de los votos, por lo que volverán las negociaciones entre ambos líderes. Por su parte, Guardiola apenas ha conseguido un representante más que en las anteriores elecciones de 2023, cuando logró 28 diputados con el 38,78% de los sufragios.

Otra de las sorpresas ha sido la de Unidas por Extremadura, que ha experimentado un gran crecimiento de la mano de su candidata Irene de Miguel. Han aumentado tres escaños, al pasar de cuatro en 2023 a siete en estos comicios. En porcentaje, el auge es sustancial del 6,01% al 10,24%.

En un contexto completamente contrario, el PSOE del polémico y criticado Miguel Ángel Gallardo fracasaba en un debacle histórico. Los socialistas han sufrido un derrumbe al bajar de 28 representantes a 18 e incluso dirigentes de la formación han apuntado directamente al líder extremeño.

"Siete millones por un diputado más"

Tras finalizar el cierre de urnas y recuento de votos, Vox ha proseguido con su tradicional campo de batalla político protagonizado por las acusaciones y los reproches. Así, publicaba en su perfil de X que "Guardiola ha tardado una hora en salir, pensando cómo va explicar que ha gastado siete millones de euros en unas elecciones para conseguir un diputado más".

Por su parte, Santiago Abascal ha conocido los resultados desde la sede nacional de Vox, en Bambú. Dos años después de que Guardiola dejara clara su oposición a pactar con los ultraderechistas por sus posturas "xenófobas" y "machistas". Al final reculó, pero la legislatura estuvo plagada de tiras y aflojas.

Abascal y Guardiola han entrado al choque desde el principio de la campaña y se han cruzado reproches que incluso han saltado al plano personal. En la recta final de la campaña, la presidenta extremeña, que ya había llamado al líder de Vox "turista", afirmó que este se marcharía "corriendo" en cuanto pasaran las elecciones. Abascal respondió en el cierre de campaña que se marchaba ya esa misma noche e ironizó con que el 22, este lunes, la 'popular' podría "descolgar el teléfono para que vuelva corriendo", en alusión a un pacto.

De cumplirse lo que finalmente ha sucedido, Vox ha advertido en las últimas semanas que no habría pacto si no se cumplían sus condiciones, en la línea de lo exigido en otras autonomías y que barones 'populares' como Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca (Valencia) o Fernando López Miras (Murcia) han acatado, y no así Guardiola.

Entre otras medidas, los de Abascal reclaman un rechazo explícito a las políticas ecológicas, a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, a las políticas "de género" o al gasto político "superfluo". Así, durante la campaña se ha mantenido firme a su "coherencia" y ha trazado una línea política que no piensa cruzar, por lo que ahora el siguiente movimiento lo tendrá la ganadora de estas elecciones, María Guardiola.

