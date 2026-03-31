Podemos en solitario, cero diputados: el desastroso patrón electoral que ha provocado el volantazo de los morados en Andalucía

Los detalles A escasos días de que queden cerradas las candidaturas a la Junta de Andalucía, Podemos llama al timbre del acuerdo. Un movimiento que se entiende mejor al ver los resultados de los morados en las últimas elecciones regionales. En las elecciones donde se ha presentado solo, ha desaparecido, mientras que en las que ha ido en coalición ha aguantado o incluso mejorado el resultado.

Podemos, tras rechazar inicialmente una coalición con Sumar, ahora busca un acuerdo para las elecciones andaluzas debido a las encuestas desfavorables que le auguran cero diputados, al igual que en Aragón y Castilla y León. Alejandro Fernández, portavoz de Podemos, ha expresado su disposición a colaborar con Antonio Maíllo de Por Andalucía, sin imponer condiciones. Anteriormente, Podemos había vetado a Sumar por considerarlo cercano al PSOE y alejado de la "izquierda transformadora". La experiencia muestra que, en coalición, Podemos ha mantenido o mejorado resultados, mientras que en solitario ha desaparecido. Las encuestas sugieren que, sin alianza, no lograría representación en Andalucía, lo que motiva su cambio de postura.

Tras asegurar primero que eran incompatibles con Sumar, ahora Podemos sí quiere ir en coalición en las elecciones andaluzas. El volantazo llega tras las encuestas que dan a Podemos lo mismo que sacaron en Aragón y Castilla y León: cero diputados. Ahora la pelota está en el tejado de los de Maíllo.

Es una historia que suena demasiado a la de hace cuatro años. A escasos días de que queden cerradas las candidaturas a la Junta de Andalucía, Podemos llama al timbre del acuerdo. Alejandro Fernández, portavoz de Podemos, ha asegurado que tienen la "mano tendida a Maíllo en Por Andalucía para llegar a un acuerdo".

El cambio es muy significativo, ya que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con IU en todas las elecciones pero mantenía su veto a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora".

El patrón de Podemos: si se presenta solo, desaparece

Un movimiento que no es ni mucho menos casual y que se entiende mejor al ver los resultados de los morados en las últimas elecciones regionales. En Extremadura, donde conservó el pacto con Izquierda Unida, consiguieron sumar tres escaños más a la legislatura pasada. En cambio, tanto en Castilla y León como en Aragón el batacazo fue tremendo. Al romper esa coalición, se quedaron sin representación en ninguno de los dos parlamentos.

Resultados de Podemos junto a Izquierda Unida en las elecciones de Extremadura

En Castilla y León, además, no solo no obtuvo representación tras perder el único escaño que tenía, es que Podemos logró menos votos que IU-Sumar, quienes también quedaron fuera de las Cortes. El balance en las urnas fue más duro para Podemos que cosechó únicamente 9.003 sufragios, lo que supone tan solo el 0,74% del total. Algo más, aunque no fue suficiente, logró la coalición comandada por IU, el 26.898 de los votos, un 2,23%.

En Aragón, Podemos perdió el único escaño que tenía, mientras IU-Sumar se quedó con uno. El apoyo de los aragoneses a Podemos se dividió por cuatro con respecto a los comicios de 2023, poco más de 6.000 papeletas para sus listas. De esta manera, el partido morado quedó por primera vez fuera del Parlamento desde que irrumpió en 2015 en la política aragonesa con 14 escaños.

Resultados de Podemos en las elecciones de Castilla y León y Aragón de este 2026

Esto muestra un patrón claro que a Podemos no le ha pasado desapercibido. En las elecciones autonómicas donde se ha presentado solo, ha desaparecido, mientras que en las que ha ido en coalición ha aguantado o incluso mejorado el resultado.

Las encuestas dejan a Podemos fuera del parlamento en Andalucía

De hecho, según las encuestas sobre las elecciones en Andalucía, Podemos se quedaría fuera del Parlamento si decide ir por separado. 'Por Andalucía', la coalición de Maíllo, subiría de 4 a 6 y Adelante Andalucía repetiría resultado con dos escaños.

Ahora, Podemos ha iniciado el deshielo con el partido de Yolanda Díaz al mostrarse dispuesto a ir juntos en coalición en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Es más, la formación morada no solo ha ofrecido su mano tendida al líder de IU, Antonio Maíllo, que es el cabeza de lista de la coalición Por Andalucía, sino que han asegurado que no han puesto ninguna condición ni requisito.

Eso dicen, pero la realidad es que los morados lo tendrían realmente complicado para sacar representación presentándose en solitario. Por eso, en Izquierda Unida hay quien ve este movimiento como un intento de no perder el sillón en el parlamento andaluz.

Y aunque de momento no se ha pronunciado, Maíllo lleva ya unos días anunciando que no está dispuesto a repetir lo que ya sucedió en 2021. De hecho, el pasado 17 de marzo dijo que "esto de las negociaciones a última hora no es solvente".

Este martes, justo un día después de que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, hiciese la oferta pública, Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida han anunciado que el próximo día 19 de abril celebrarán en Sevilla un acto conjunto.

Además, este mismo martes Por Andalucía ha dado la bienvenida al Partido Verde. "Unir fuerzas, ensanchar el espacio progresista y construir una candidatura plural es el camino para abrir un nuevo ciclo político en nuestra tierra.", ha escrito Maíllo. Por Andalucía ha recibido con los brazos abiertos a los Verde Equo mientras se piensan qué respuesta dan a Podemos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.