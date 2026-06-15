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Un pacto frágil

Trump presume del acuerdo con Irán sin cumplir sus principales objetivos: ni guerra breve ni cambio de régimen completo

Los detalles Este conflicto ha supuesto un enorme coste para las arcas del Pentágono. Estados Unidos ha gastado más de 29.000 millones de dólares para terminar llegando a un acuerdo más que frágil.

Imagen de archivo de Donald Trump.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saca mucho pecho del acuerdo con Irán, pero no hace referencia a los objetivos que prometió y no ha conseguido.

"Tenemos un cambio de régimen que nadie antes creía posible", decía Trump el 1 de abril de este año. La operación Furia Épica pretendía derrocar a los ayatolás, y lo consiguió parcialmente eliminando a Ali Jamenei y otros altos cargos. Sin embargo, EEUU no ha logrado devolverle el poder al pueblo iraní.

Además, aunque Trump prometió una guerra breve para no perder popularidad, de cuatro a cinco semanas, ha terminado durando más.

Este conflicto ha resultado un dispendio para las arcas del Pentágono. Se han gastado más de 29.000 millones de dólares para llegar a un acuerdo más que frágil.

"El pacto que ha conseguido alcanzar es solucionar los estropicios causados por la propia guerra", destaca Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa.

Igualmente, el coste humano ha sido muy alto, con más de 7.400 muertos, la mayoría de ellos en Irán y Líbano. Las bajas de EEUU se cifran tan solo en 13 y las de Israel en 61.

Desde el 28 de febrero, Oriente Próximo ha vivido un tormento inédito desde la guerra del Golfo. El estrecho de Ormuz, cerrado, y la seguridad en la región en su momento más bajo.

Por otro lado, la inflación está disparada en el mundo, especialmente en EEUU e Irán, los grandes enemigos del conflicto, con los precios de la gasolina en niveles de récord en las potencias occidentales.

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