La Audiencia de Valencia condena al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual

Los detalles El futbolista Rafa Mir ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones. Por su parte, el también futbolista Pablo Jara es condenado a dos años y medios de prisión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir del Elche CF por agresión sexual y lesiones, además de imponerle una indemnización de 64.000 euros a la víctima. Pablo Jara, también futbolista, ha recibido una condena de dos años y medio por agresión sexual y un delito contra la integridad moral. Las versiones de los acusados y las víctimas difieren significativamente. La Fiscalía solicitaba penas mayores. Además, el texto destaca el servicio 016 del Ministerio de Igualdad, que ofrece atención gratuita y confidencial para víctimas de violencia de género.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, Rafa Mir, que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones. La sentencia impone al delantero siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones. Tambien tendrá que indemnizar a la víctima con 64.000 euros.

La Audiencia ha impuesto también dos años de cárcel al también futbolista Pablo Jara por un delito de agresión sexual y seis meses más por un delito contra la integridad moral, además del pago de una multa.

La estrategia de defensa del futblista no ha convencido a la Audiencia. En su declaración a finales de mayo, Rafa Mir insistía contestando solo a su abogado en que "no fue una violación. Fueron celos". Según él, acordó entrar en el baño con una de las dos chicas. "Entramos dentro, nos besamos y le volví a introducir los dedos en la vagina", decía el futbolista ante el Tribunal.

Una versión que chocaba frontalmente con la de la víctima. "Entré y me cogió fuerte por el brazo. Me metió en el bañó y cerró el pestillo. Empezó a hacerme lo mismo que en la piscina, ahí me puse a llorar y a decirle que parara, que me quería ir. Él no paró".

Según contó Mir, la amiga de la joven comenzó a aporrear la puerta del baño y, al salir, empezaron a discutir por celos. Es entonces, durante esa supuesta discusión, cuando deja a las dos con su amigo futbolista Pablo Jara. Tal y como dice la otra víctima, Jara le agredió: "Me golpeó y me tiró al suelo. Me dio un puñetazo y me tiró".

Mir confirmaba en el juicio que cuando vuelve ve que Jara está tirando las cosas de las chicas por la valla. Las jóvenes estaban mojadas y semidesnudas, por lo que se pedía el delito contra la integridad moral.

La Fiscalía pedía diez años y medio de prisión para Rafa Mir y cuatro para Pablo Jara. Un juicio en el que el abogado del jugador llegó a preguntar a la víctima si "le habían metido los dedos con delicadeza".

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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