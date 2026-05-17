Juanma Moreno acude a votar en Málaga: "Reivindico el poder que otorga el voto para decidir el futuro de Andalucía"

Los detalles El actual presidente de la Junta de Andalucía, a su salida del colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Málaga, donde ha ejercido su voto, ha dado unas declaraciones a los medios y ha animado a todos los ciudadanos a votar.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, enfrenta un desafío crucial en las elecciones andaluzas, buscando una mayoría absoluta que las encuestas sugieren podría lograr. Durante su campaña, Moreno ha insistido en su deseo de gobernar sin alianzas, rechazando explícitamente la posibilidad de colaborar con Vox. Sin embargo, si no alcanza los 55 escaños necesarios, podría seguir el ejemplo de sus homólogos en otras regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Moreno votó en Málaga, en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, y expresó optimismo, alentando a los ciudadanos a participar en las elecciones, destacando la importancia del voto en el futuro de Andalucía.

Juanma Moreno se juega la mayoría absoluta en estas elecciones andaluzas, o al menos, así lo dicen las encuestas. En toda la campaña, el actual presidente de la Junta ha asegurado que quiere gobernar en solitario hasta el final: "No tengo ningún interés en gobernar con Vox", aseguró hace apenas tres días.

Veremos a ver si se cumple o si hará como sus homólogos en Extremadura, Aragón y Castilla y León en caso de no conseguir esa mayoría absoluta, que se sitúa en los 55 escaños. A partir de las 20:00, momento en que se cierren los colegios electorales, comenzará el recuento y comenzarán a despejarse las incógnitas.

El candidato del PP ha votado en Málaga, sobre las 10.30 horas, concretamente en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, siendo el único de los candidatos en votar en esta capital. A su salida, ha hablado con los compñaeros de la prensa, asegurando que tiene "buenas sensaciones" y animando a todo el mundo a votar.

"Es un día formidable para poder ejercer uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Apelo a que todos los ciudadanos vayan a votar, que no lo dejen para lo último. Sé que es un día de muchas comuniones", ha dicho Moreno. "Reivindico el poder que otorga el voto para decidir el futuro de Andalucía", ha añadido. "Al final las sobremesas se hacen muy largas, muy divertidas y da mucha pereza después ir a votar, así que antes de ir a la comunión o al mediodía, un huequito, siempre votar y dejar las obligaciones ciudadanas ya cumplidas".

Moreno espera estas elecciones con "buenas sensaciones", aunque dice que "todo está abierto, y esperando que "haya mucha participación". Moreno ha acudido a votar junto a su mujer, Manuela Villena, y sus tres hijos, y acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; de la consejera y candidata por la provincia, Carolina España; del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y de la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro.

Moreno Bonilla pondrá en unas horas rumbo a la sede del PP andaluz en Sevilla, en la calle San Fernando, donde seguirá el escrutinio, que comenzará a partir de las 20:00.

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