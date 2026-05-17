María Jesús Montero, con la incógnita de si movilizará al electorado: "Veremos esta tarde si lo hemos conseguido"

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se dirige a medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en Sevilla

¿Qué ha dicho? "Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha asegurado Montero después de votar.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, votó en Sevilla en las elecciones andaluzas. Instó a la participación, recordando que el voto en comicios regionales suele ser menor que en generales. Montero destacó la importancia de decidir el futuro de la región y animó a votar con ilusión y esperanza. Planea pasar el día con su entorno cercano, esperando el cierre de urnas a las 20:00 horas. Aún no ha hablado con Pedro Sánchez, pero espera hacerlo durante el día, recibiendo su apoyo habitual.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones andaluzas en un colegio del Centro de Sevilla, desde donde ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales.

"Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

Ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su "entorno más íntimo" y esperando que lleguen las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales, "pero hay tiempo de aquí a esa hora para que todo el mundo acuda a votar, si ha tenido que salir durante el fin de semana que vuelva pronto, para acudir a las urnas con ilusión". "Veremos esta tarde si hemos conseguido movilizar", ha añadido.

La líder del PSOE de Andalucía ha explicado que aún no ha hablado este domingo con el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "En el día de hoy no he hablado con él. Hablaré, me imagino, que a lo largo del día, seguro que sí, como lo hago habitualmente, pero como siempre que me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo".

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