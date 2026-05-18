Montero, a la fuga tras la debacle en Andalucía: laSexta capta cómo se marcha por la puerta de atrás sin atender a la prensa

¿Por qué es importante? La secretaria general del PSOE andaluz ha abandonado la sede de la formación en Sevilla por la puerta de atrás mientras su secretario de comunicación, Fernando López Gil, contestaba a los medios de comunicación tras el batacazo de los socialistas el 17M.

Tras las elecciones del 17M en Andalucía, Juanma Moreno deberá pactar con Vox para gobernar, mientras que el PSOE ha obtenido su peor resultado histórico en la región. María Jesús Montero, en lugar de dar explicaciones, salió por la puerta trasera de la sede del PSOE-A, evitando comentar los resultados. En una entrevista con la Cadena SER, Montero se declaró "jefa de la oposición" y expresó incertidumbre sobre su futuro político, afirmando que apoyará cualquier decisión de su partido. Montero atribuyó los malos resultados del PSOE a su falta de adaptación a la política del siglo XXI en Andalucía.

Las cámaras de laSexta han captado una de las imágenes que mejor reflejan el escenario político después de las elecciones del 17M, que dibujan un panorama en el que Juanma Moreno tendrá que pactar con Vox para gobernar y el PSOE firmó su peor resultado en Andalucía. Este lunes, lejos de dar explicaciones, María Jesús Montero ha optado por marcharse por la puerta de atrás de la sede del PSOE-A mientras su secretario de comunicación, Fernando López Gil, ofrecía una rueda de prensa.

En las imágenes que acompañan a estas líneas podemos ver a Montero marchándose por la puerta trasera de la sede y encaminándose a un coche. Así, Montero no ha respondido ni va a responder acerca del resultado de las elecciones en Andalucía, en las que los socialistas obtuvieron 28 escaños, quedando en segunda posición por detrás de Juanma Moreno y sus 53 escaños.

Antes de esta espantada, Montero sí que ha querido hablar en una entrevista con la Cadena SER, en la que ha confirmado que será la "jefa de la oposición" durante los próximos años y ha puesto en duda su futuro político.

"Yo voy a minuto a minuto, partido a partido, voy a trabajar el día a día, cada día. Si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré, y si mi partido piensa que hay personas mejores preparadas para poder hacerlo, pues yo lo apoyaré como siempre a muerte", ha asegurado Montero.

La candidata socialista ha hablado también sobre su lectura de las causas del resultado del PSOE, el más bajo de la historia del partido en Andalucía, algo que achaca a que su partido "no se ha terminado de adaptar en Andalucía a la política que se hace en el siglo XXI".

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