Maíllo ve posible un "cambio de Gobierno" en Andalucía y destaca que ve "nervioso" al PP: "Las cuentas no le salen"

¿Qué ha dicho? El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha señalado que el cambio de Gobierno es posible "si se moviliza la gente de izquierdas y progresista".

Antonio Maíllo ha confesado en Al Rojo Vivo que la campaña andaluza se le ha pasado "rapidísimo", asegurando que la termina con buenas sensaciones.

Respecto a los resultados de las encuestas, que dan como ganador al PP, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha señalado que cree que no está todo dicho todavía, defendiendo que la izquierda sigue teniendo posibilidades.

"Depende de la movilización de la gente progresista y de izquierdas", ha recalcado, recordando que Andalucía es "experta" en cambiar el guion". "Si se movilizan, hay cambio de Gobierno", ha asegurado.

En cuanto al PP de Juanma Moreno, ha señalado que le ve "muy nervioso", destacando que en la última semana se ha vuelto "muy agresivo" y ha practicado "el juego sucio".

"Ahora censuran las letras del carnaval de Cádiz. Se ha traspasado un límite tremendo", ha criticado, haciendo referencia a la petición que hizo el partido para suspender una actuación de chirigotas para no "alterar la jornada de reflexión".

Una serie de actitudes que Maíllo ha destacado que lo que demuestran es el "miedo" que tienen porque "las cuentas no le salen".

