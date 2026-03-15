Netanayhu, el objetivo número uno de Irán: la Guardia Revolucionaria asegura que le "perseguirá sin descanso" hasta acabar con él

Los detalles El comunicado de la Guardia ha llegado acompañado de una nueva ofensiva iraní centrada en la industria israelí y las zonas donde se sitúan las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Irán ha intensificado sus ataques contra países aliados de Estados Unidos e Israel, con Benjamin Netanyahu como principal objetivo, según la Guardia Revolucionaria iraní. En un comunicado, han advertido que perseguirán al primer ministro israelí. Esta declaración sigue a una serie de ataques iraníes dirigidos a la industria israelí y bases estadounidenses en Oriente Medio. Paralelamente, Donald Trump autorizó un bombardeo sobre la isla de Kharg, un punto estratégico para el petróleo iraní, aunque afirmó que no atacaron la infraestructura petrolera. Mientras tanto, Israel continúa sus ofensivas en Líbano, donde al menos 14 personas han muerto en recientes ataques.

Irán está atacando a diferentes países que colaboran con Estados Unidos e Israel o tienen bases militares estadounidenses en su territorio, pero al mismo tiempo tienen claro cuál es su principal objetivo. El régimen iraní tiene en el punto de mira a Benjamin Netanyahu.

Así lo ha aseverado este domingo la Guardia Revolucionaria en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la propia Guardia. "Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida", han asegurado.

Un mensaje que ha llegado después de que los iraníes hayan lanzado una nueva oleada de ataques centrados en la industria israelí y las zonas donde se sitúan las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, la ofensiva número 52 según el recuento de la Guardia Revolucionaria, quienes no han especificado los puntos concretos donde han lanzado sus proyectiles.

Trump valora otro bombardeo a Kharg

Este sábado, Donald Trump autorizó a su Ejército a lanzar uno de los "bombardeos más poderosos" contra la isla de Kharg, lugar estratégico clave para el petróleo iraní. Eso sí, el republicano matizó que, por el momento, no habían pretendido atacar la infraestructura petrolera iraní.

Y, según ha afirmado el propio presidente estadounidenses en una entrevista con 'NBC', "quizás" vuelvan a bombardear la zona "unas cuantas veces más solo por diversión".

Más ataques en Líbano

Mientras los focos de la guerra en Oriente Medio los ocupa Irán, Israel sigue aprovechando la ocasión para seguir en su ofensiva militar en Líbano. Este domingo, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) ha informado de que al menos 14 personas (entre ellos cuatro menores) han muerto en una serie de ataques israelíes que se han producido a primera hora del día.

Según la agencia, siete personas murieron en un ataque de Israel contra un barrio de la localidad de Nabatieh, en el sur del país, entre ellas cuatro menores; otras cuatro personas murieron en un ataque en la localidad de Sidón; y tres más perdieron la vida en otro bombardeo contra la localidad de Al Qatrani, también en el sur del país.

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