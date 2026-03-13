Casas móviles, pero ilegales: la Guardia Civil detecta cientos de viviendas instaladas en suelo rústico en Málaga

Los detalles La Fiscalía de Medio Ambiente considera que instalar estas casas de forma permanente en este tipo de territorios constituye el mismo delito que levantar una vivienda de ladrillo sin autorización.

La Guardia Civil ha identificado cientos de viviendas ilegales en el Valle del Guadalhorce, Málaga, en la operación Murus, que busca frenar la ocupación irregular del suelo rústico. Estas construcciones son viviendas modulares o casas móviles en parcelas sin licencia, destinadas a permanecer permanentemente. Los agentes llevan un año investigando estas instalaciones en la comarca. La clave del delito es demostrar que no son temporales, analizando su anclaje y suministros. La Fiscalía de Medio Ambiente considera que estas instalaciones constituyen un delito similar al de construir sin autorización. La investigación ha resultado en 125 sanciones. Las empresas también son responsables y deben exigir licencias municipales antes de vender. En Cártama, el fenómeno es notable, y el alcalde advierte sobre las rápidas instalaciones y los riesgos, como el desplazamiento de viviendas durante inundaciones.

La Guardia Civil ha detectado cientos de viviendas ilegales en el Valle del Guadalhorce, en Málaga, dentro de la llamada operación Murus, un dispositivo puesto en marcha para frenar la ocupación irregular del suelo rústico. Aunque a simple vista parecen pequeñas urbanizaciones, las construcciones no son para nada casas tradicionales.

Se trata de viviendas modulares o casas móviles instaladas en parcelas rústicas, muchas de ellas sin licencia y con intención de permanecer de forma permanente. Por su parte, los agentes llevan alrededor de un año siguiendo la pista de estas instalaciones en diferentes municipios de la comarca. En algunos casos, los propietarios intentan sortear la normativa con estrategias como hacer pasar piscinas por albercas destinadas al riego.

La clave del delito, según los investigadores, está en demostrar que la vivienda no es temporal. "Se analiza que la casa esté anclada, que haya unos suministros eléctricos, de gas, agua, saneamiento...", explica Jorge Martín, portavoz de la Guardia Civil.

Las imágenes captadas por drones durante la investigación muestran parcelas que funcionan como auténticas urbanizaciones improvisadas, con varias casas móviles instaladas en terrenos donde no está permitido construir. La Fiscalía de Medio Ambiente considera que instalar estas casas de forma permanente en suelo rústico constituye el mismo delito que levantar una vivienda de ladrillo sin autorización.

Hasta el momento, la investigación ha derivado en 125 sanciones, dirigidas no solo a particulares, sino también a empresarios y promotores relacionados con la venta e instalación de estas viviendas. Encontrar estos negocios no resulta complicado ya que en internet o en tiendas especializadas se ofrecen casas modulares listas para instalar, con precios cerrados entre 15.000 y 30.000 euros y catálogos completos.

Sin embargo, desde la Guardia Civil recuerdan que las empresas también tienen responsabilidad: "Los fabricantes deben exigir la licencia municipal antes de venderla", señala el portavoz del cuerpo. Entre otros, Cártama es uno de los municipios donde más se está notando este fenómeno, en el Valle del Guadalhorce. Su alcalde, Jorge Gallardo, asegura que el Ayuntamiento intenta frenar una actividad que se ha extendido rápidamente en los últimos años.

"Queremos pararlo y ayudar a los vecinos que además están siendo estafados. Podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel", advierte. Así, el consistorio también denuncia la rapidez con la que se instalan estas viviendas, muchas veces en cuestión de minutos: "Perseguimos a esos camiones y grúas que llegan y en media hora o 40 minutos te instalan la vivienda", explica el alcalde.

Además, las últimas inundaciones en la zona han dejado otra imagen preocupante: algunas de estas viviendas móviles llegaron incluso a desplazarse con el agua, evidenciando los riesgos de instalar este tipo de construcciones en terrenos no preparados.

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