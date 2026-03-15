Cuándo empieza la gala de los Premios Oscar y dónde verlos en TV

Los Premios de la Academia son el acontecimiento más prestigioso de la industria cinematográfica. La ceremonia de los Oscar reúnen a lo mejor del cine internacional, una cita de glamour y arte.

El cine se viste de gala para que Hollywood ponga el broche a la temporada de premios de la industria del cine. Mientras en Castilla y León algunos estarán celebrando su victoria y otros analizando su derrota en las elecciones de Castilla y León, la mirada de la industria estará puesta en la ceremonia que tiene lugar esta noche en Estados Unidos, en la que se entregan los premios más importantes del cine mundial.

Y este año, además, tiene lugar con 'Sirat' como nuestra particular protagonista: la película de Óliver Laxe está nominada a mejor película internacional y mejor sonido. Como cada año, esta gala promete reunir a lo más destacado de la industria para celebrar las historias, el talento y la creatividad y la diversidad del cine estrenado en 2025.

¿Cuándo se celebran los Oscar 2026?

La gala de entrega de los PremiosOscar 2026 está programada para la madrugada del lunes 16 de marzo. La ceremonia comienza con la esperada alfombra roja, donde las estrellas lucen sus mejores atuendos rodeados de glamour. Los Oscar se celebran en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, un espacio que tiene una capacidad para aproximadamente 3.400 personas. Se trata de un escenario icónico donde también tiene lugar los Premios Grammy o las finales del concurso American Idol. El Dolby Theatre era antes conocido como el Teatro Kodak.

Después de su debut el año pasado, el humorista, escritor y presentador de televisión estadounidense Conan O'Brien, guionista y productor de 'Los Simpson', vuelve a conducir la gala en esta edición, gracias a sus habilidades, según la Academia, para "conectar" con la audiencia.

Dónde ver los Premios Oscar de 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar arranca a las 19:00 (hora EDT), lo que sería la medianoche en la España peninsular. En Estados Unidos, la ceremonia se transmite en vivo por el canal ABC y este año, por primera vez, también se puede seguir en 'streaming' desde Hulu. Algunos otros servicios, que tienen un periodo de prueba gratuito, permiten también seguir la gala, como YouTube TV o AT&T TV.

Desde España, los Premios Oscar se pueden ver en directo por Movistar+, que tiene los derechos de emisión. Y como todos los años, en las redes sociales se podrán encontrar actualizaciones en tiempo real y lo mejor de la alfombra roja. X e Instagram serán fuentes clave para comentarios y memes en tiempo real.

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