La izquierda no logra un acuerdo para el 8-F: Sumar e IU se unen frente a Podemos y Cha que van en solitario

El contexto Las formaciones, excepto CHA, han confirmado estos extremos pocas horas antes de que terminase el plazo para la presentación de candidaturas.

Una izquierda unitaria como la vista en las pasadas elecciones extremeñas con Unidas por Extremadura fue un espejismo. Si bien Sumar e Izquierda Unida (IU) han confirmado un acuerdo para concurrir juntos en los próximos comicios aragoneses a horas de que terminase el plazo para la presentación de candidaturas, Podemos Aragón y CHA lo harán en solitario.

Aunque todavía son bastante los detalles que faltan por conocer, IU Aragón ha celebrado lo que ha definido como "unidad real y posible después de semanas de intenso trabajo. Ahora lo que nos toca es poner todas las ganas para hacer una campaña que ilusione. Vamos a luchar por otro Aragón digno y posible", ha sostenido la coordinadora aragonesa de IU, Marta Abengochea, en relación a la confluencia con Sumar en un audio remitido a los medios de comunicación.

Además, en un comunicado, IU de Aragón ha añadido que "esta alianza busca reforzar un proyecto político de izquierdas que defienda los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el territorio". "Nuestro compromiso es claro. Blindar los servicios públicos, avanzar hacia un modelo económico sostenible y garantizar que nadie quede atrás", han apuntado a continuación.

Por su parte, Sumar ha añadido que que defiende "unos servicios públicos fuertes, derechos sociales garantizados y un modelo de desarrollo justo que piense el territorio en su conjunto, combata las desigualdades y genere oportunidades para quienes hoy no las tienen".

Además Sumar ha defendido que "la coalición responde a una demanda clara de la ciudadanía: cooperación entre fuerzas progresistas para mejorar la vida de la gente y gobernar para quienes sostienenAragón cada día con su trabajo. Es un acuerdo pensado para sumar, para ensanchar el espacio del cambio y para devolver la esperanza a quienes quieren un Aragón más justo, verde y democrático".

Podemos y CHA, en solitario

Podemos Aragón ha propuesto a María Goicoechea como candidata a las elecciones autonómicas del 8 de febrero tras lamentar que no se haya podido llegar a un acuerdo para una lista unitaria con otras fuerzas de izquierda, según informaban dos horas y media antes de que acabe el plazo de presentación a medianoche fuentes de la formación.

Según estas fuentes, en las últimas semanas Podemos Aragón propuso a otros actores de la izquierda conformar una candidatura que siguiera el modelo de Unidas por Extremadura, que el pasado domingo logró siete escaños y superó el 10% de los votos. Sin embargo, esa propuesta "no ha sido aceptada por el resto de formaciones", ha lamentado el partido morado.

Para ese acuerdo unitario ha habido negociaciones con IU, el Partido Verde así como con la Chunta Aragonesista (CHA), pero no han fructificado. De hecho, este viernes la Chunta Aragonesista (CHA) descartó una candidatura unitaria y anunció sus propias listas, que encabezarán el diputado nacional Jorge Pueyo por la provincia de Zaragoza, Verónica Villagrasa por la de Huesca y Javier Carbó por la de Teruel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.