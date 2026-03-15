Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)

Los detalles La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de este hombre como presunto autor del crimen.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, en un caso de violencia de género. La investigación está a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, tras recibir el aviso del hombre al encontrar a su pareja fallecida. La autopsia reveló indicios de muerte por asfixia. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en 52 idiomas. En emergencias, se puede llamar al 112, 091 o 062, o usar la aplicación ALERTCOPS para alertar a la Policía.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado.

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Benemérita recibieron este sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen. Tal y como adelanta 'Cadena Ser', el informe forense constataría indicios de muerte por asfixia.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.