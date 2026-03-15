Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"

Los detalles El primer ministro israelí ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que bromea sobre los rumores que circulan en redes sociales y que aseguran que está muerto. "¿Que si estoy muerto? Yo muero por el café y por mi pueblo", ha señalado.

Benjamín Netanyahu ha reaparecido en un vídeo, desmintiendo rumores sobre su muerte tras un supuesto ataque iraní. En el vídeo, el primer ministro israelí bromea sobre su presunta muerte mientras pide un café, demostrando que está vivo y que tiene cinco dedos, contrarrestando teorías conspirativas sobre un vídeo alterado por inteligencia artificial. A pesar de esta prueba de vida, la Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado su intención de perseguir y asesinar a Netanyahu. Paralelamente, el nuevo líder iraní, Mojtaba Jamenei, también estaría en buen estado, aunque sin pruebas claras, según menciona la televisión iraní.

Benjamín Netanyahu ha reaparecido en una cafetería para zanjar los rumores de su supuesta muerte después de que la idea de que el primer ministro israelí había sido asesinado por un ataque iraní se hubiera extendido este fin de semana en redes sociales. En el vídeo que ha publicado esta tarde Netanyahu para demostrar que está vivo, el primer ministro israelí aparece bromeando sobre su presunta muerte mientras pide un café. Todo, después de que Irán haya concretado cuál es su objetivo: perseguir y asesinar a Netanyahu.

Los rumores de su muerte se extendieron sobre todo tras una rueda de prensa del jueves, su última aparición pública. Según los más conspiranoicos, se trataba de un vídeo generado por inteligencia artificial. ¿La prueba? Que, como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, Netanyahu no tiene cinco, sino seis dedos.

Aunque herramientas como Grok ya apuntaban a que no era el vídeo de la conferencia original, sino uno modificado con IA para añadirle ese posible dedo, ahora Netanyahu acalla todas la teorías con esta prueba de vida. Un vídeo en el que, café en mano, prueba que tiene solo cinco dedos. "¿Quieren contar el número de dedos?", dice el primer ministro israelí en el vídeo.

Es más, Netanyahu ha bromeado sobre los rumores de su muerte. "¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica", ha dicho en el vídeo.

Eso sí, Netanyahu sigue estando en el punto de mira de la Guardia Revolucionaria, que este domingo ha prometido darle caza y acabar con él. "Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida", ha asegurado la Guardia Revolucionaria.

También en buen estado estaría, según Irán, aunque sin pruebas, su nuevo líder, Mojtaba Jamenei. La televisión iraní, en un intento de poner fin a las elucubraciones sobre si está vivo o no, se ha referido a él como janbaz, que en persa significa herido en combate. Esto es todo lo que se ha dicho sobre él, sin mencionar nada acerca de la gravedad de sus heridas ni dónde fue atacado. Según un periódico de Kuwait, habría sido trasladado a Rusia, donde lo han tratado y se recupera de sus heridas.