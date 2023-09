Hacer el cambio de armario es una de las tareas más abrumadoras a la que la mayoría nos enfrentamos dos veces al año, con la llegada de la primavera y al final del verano. Cada familia suele tener sus costumbres a la hora de cambiar la ropa de invierno (y otoño) y la de verano. Hay quien almacena en bolsas, en cajas debajo de la cama, en el trastero... También hay quien se desespera y no lo hace.

Existen muchas formas llevar a cabo este proceso y de almacenar la ropa. En este artículo vamos a darte algunas ideas sobre cómo hacer el cambio de armario de manera eficiente. Y te mandamos ánimos: un armario despejado y ordenado será una buena recompensa al trabajo.

Cómo hacer el cambio de armario

Con el método adecuado, más allá del método de Marie Kondo, el cambio de armario puede ser algo manejable. Aquí te ofrecemos una guía de cómo hacerlo correctamente.

1. Separa lo que no has usado esta temporada

Antes de almacenar la ropa de la temporada pasada, tómate un momento para separar todo lo que usaste una vez o no usaste en absoluto. La regla 80/20 se aplica a tu armario: usamos aproximadamente el 20% de nuestra ropa el 80% del tiempo. Hazte preguntas como: ¿Por qué no las usé? ¿Están pasadas de moda? ¿Son demasiado grandes o pequeñas? ¿Ya no me gustan? ¿Las usaré la próxima temporada? Este proceso te ayudará a decidir qué guardar, qué vender y qué donar.

2. Limpia y seca toda la ropa

Antes de guardar cualquier prenda, asegúrate de que esté completamente limpia y seca. Lava y seca cualquier ropa que esté lista para ser guardada, incluyendo la ropa que puede que no laves regularmente. Llevar a la ropa a la tintorería puede ser una buena idea para asegurarte de que esté completamente limpia. Recuerda que las manchas pueden aparecer con el tiempo, incluso si no las ves ahora, por lo que una limpieza profunda es crucial.

3. Realiza un pequeño mantenimiento

Si tu ropa necesita un poco de atención, ahora es el momento de cuidar de ella. Aprovecha la oportunidad para reemplazar los botones que faltan, planchar las arrugas y quitar esas molestas bolitas de las prendas de invierno. También es un buen momento para reparar la ropa de cuero que hayas usado durante el invierno.

4. Combate los olores persistentes

Las prendas que has usado mucho pueden empezar a oler al final de la temporada. Las prendas deportivas son el mejor ejemplo de ello: antes de guardarla, es importante quitar el olor a sudor de la ropa de deporte, para que no se convierta en algo persistente. Si los olores persisten después de lavar la ropa, hazlo de nuevo con media taza de bicarbonato de sodio y sécalas inmediatamente para evitar el crecimiento de nuevas bacterias.

5. Escoge el lugar de almacenamiento

Elige un área que no se caliente demasiado en verano para almacenar tu ropa de invierno. El espacio ideal de almacenamiento es limpio, fresco, oscuro y seco. Algunos lugares sugeridos son un armario secundario o el espacio debajo de la cama. Evita almacenar la ropa en el exterior o en áreas propensas a las plagas.

6. No cuelgues todas las prendas

Evita colgar las prendas de punto, ya que pueden deformarse. En su lugar, dóblalas y colócalas en una caja de almacenamiento. Apila tus prendas dobladas con los artículos más ligeros en la parte superior y los más pesados en la parte inferior para evitar daños.

7. Elige bien dónde almacenar la ropa

Nunca guardes ropa en cajas de cartón por largos periodos de tiempo, ya que pueden dañar los tejidos delicados. En su lugar, utiliza bolsas de almacenamiento sellables o cajas de lino, pero asegúrate de que estén perfectamente limpios. Para la ropa más delicada, considera usar fundas de ropa de algodón.

8. Usa cedro para mantener la ropa fresca

El cedro es una opción excelente para mantener las telas frescas, ya que proporciona un aroma natural que también ayuda a mantener alejados a los insectos —es importante conocer los trucos para eliminar las polillas de los armarios, tan frecuentes—. También puedes agregar lavanda seca para un efecto similar. Evita las bolas de naftalina, ya que tienen un olor fuerte y son tóxicas.

9. Prepara adecuadamente los zapatos

Los zapatos y botas pueden necesitar un poco de trabajo extra para asegurarte de que estén protegidos. Cepilla o lava los zapatos para eliminar toda la suciedad. Agrega un poco de bicarbonato de sodio en el interior para eliminar los olores. Aplica betún y déjalo secar. Para los zapatos más delicados, considera el uso de hormas para mantener su forma adecuada. En el caso del cambio de armario a invierno, existen algunos métodos especiales para limpiar las botas de piel o de ante.

10. Etiqueta a medida que avanzas

Aunque uses contenedores transparentes, puede ser difícil tener controlado qué ropa va en cada lugar. Etiqueta las cajas y los espacios de almacenamiento que utilices para que sepas exactamente qué tipo de ropa está esperando para el próximo año.

Siguiendo estos pasos, estarás totalmente preparado para hacer el cambio de armario de manera efectiva.

