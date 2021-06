En ese divertido momento del año en el que toca almacenar los jerséis y las mantas también suele surgir esta duda: ¿cuál es la mejor manera de lavar el edredón de plumas antes de guardarlo? La opción que está clara si en teoría libre de cualquier riesgo es la de llevarlo a la tintorería, pero eso supondrá un coste aproximado de entre 12 a 30 euros. Hay empresas que incluyen en el precio el servicio de recogida y entrega. Algunas incluso te lo guardan hasta el siguiente año, como hacen con las alfombras también.

En todo caso, tómate tu tiempo en leer bien las indicaciones del fabricante y síguelas al pie de la letra. El riesgo de un mal lavado supone destrozar el nórdico y que las plumas de amontonen, se salgan incluso y que la sensación de confortabilidad desaparezca por completo.

Otras de las formas de lavar el nórdico serían:

• Lavar el edredón en la lavadora.

• Lavar el edredón en la bañera.

• Lavar el edredón en una lavandería pública.

Lavar el edredón en la lavadora:

Si quieres probar a meter el edredón en la lavadora, lo primero que debes hacer el cerciorarte de que cabe y, sobre todo, de que el tambor podrá soportar el peso del nórdico una vez que las plumas hayan absorbido el agua. Trata de encontrar toda la información técnica disponible sobre tu edredón para no poner en riesgo su buen estado.

Sigue al pie de la letra las instrucciones de lavado de la etiqueta del nórdico sobre todo en lo relacionado con la temperatura del agua. A menos que indique otra cosa, lo más conveniente será seleccionar un programa para prendas delicadas y lavar el edredón con agua fría.

Un truco que funciona muy bien es meter unas bolas de tenis en el tambor de la lavadora para que ayuden en el proceso de lavado y redistribuyan las plumas.

Utiliza un detergente suave y no uses suavizante. Recuerda no asustarte cuando saques el nórdico de la lavadora… estará aplanado pero una vez seco las plumas volverán a darle el aspecto mullido que esperamos de él.

Por último, recuerda que el proceso de secado es tan importante como el de lavado. Hacerlo mal puede estropear el plumaje, causar mal olor y hacer que la experiencia sea todo un fracaso.

Cómo secar el nórdico:

La mejor manera de secar el edredón es al aire, al sol. Hay que tener en cuenta que para evitar que las plumas se queden apelmazadas en determinadas partes, debemos tratar poner a secar el nórdico en posición horizontal.

Algunos fabricantes permiten el secado en secadora, con temperaturas suaves. Esta es una opción bastante más cómoda.

A la hora de guardarlo hasta el año siguiente, conviene que nos aseguremos de que estará protegido de la humedad. Esa es la clave para que no tenga mal olor y que se conserve en perfecto estado. Se puede poner en una bolsa al vacío o en la misma donde venía cuando lo compramos.

Lavar el edredón en la bañera:

Puedes recurrir a la bañera si tu nórdico es muy grande o tu lavadora es pequeña. Vamos, que no están hechos el uno para el otro. Este método es más laborioso, pero… con paciencia también da buen resultado.

En primer lugar, llena la bañera con agua y un poco de detergente y deja allí el edredón, luego lo moverás para que todo quede bien impregnado. Una vez que esté limpio después de varios cambios de agua en función de las necesidades, toca aclararlo. Deberás llenar y vaciar la bañera varias veces y ahora mover el edredón será bastante pesado. ¡Ánimo!

Te recordamos que, aunque lo laves en casa, es recomendable que cada tres o cuatro años lleves tu edredón de plumas a lavar a una tintorería. Los profesionales del sector dicen que esta es la mejor manera de asegurar la durabilidad del nórdico y prevenir la aparición de ácaros o cualquier tipo de organismos.