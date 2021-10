De todos es sabido que los ronquidos no son nada agradables para el el sueño y el descanso, sobre todo para quienes lo sufren, que no es precisamente quién los tiene o los padece. Sin embargo, aunque molesto, roncar no es necesariamente una enfermedad. Tan solo hay que tener en cuenta los ronquidos, médicamente hablando, cuando éstos tienen unas determinadas características. ya que de ser así, podría esconderse una apnea obstructiva del sueño.

"El 40% de la población adulta ronca, pero la mayor parte de casos son ronquidos simples, aquel que no se asocia a ninguna patología", afirma a laSexta la doctora Sofia Romero Peralta, neumóloga especialista en sueño del Instituto del Sueño. Esto es, "a los médicos sólo nos preocupa el ronquido cuando es entrecortado, por mucho complejo que cause al afectado o por mucho que moleste a la pareja".

El ronquido preocupa a los especialistas cuando el ronquido es entrecortado, es decir, "cuando se producen paradas respiratorias durante la noche. Todos durante la noche, tenemos alguna, pero si se hacen más de 5 por hora, eso ya dejaría de ser normal y podríamos estar hablando de una apnea obstructiva del sueño, una enfermedad que padece el 10% de los hombres y el 7% de las mujeres", señala la doctora Olga Mediano, neumóloga y coordinadora del área de sueño y cuidados respiratorios críticos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Todos los paciente con apnea obstructiva del sueño, roncan. Pero no todas las personas que roncan tienen apnea obstructiva del sueño.

Como hemos señalado, el 40% de la población ronca, siendo la gran mayoría de los casos, ronquidos simples, es decir, ronquidos que molestan pero que no suponen patología alguna. Veamos a continuación, cómo mejorar esos ronquidos simples.

5 remedios y consejos para los ronquidos

Existen muchas causas por las que las personas tienen ronquidos simples por la noche. Entre las causas más comunes, el tabaco, la obesidad o el alcohol. También la toma de algunos fármacos.

En cuanto al consumo de alcohol, explica la doctora Romero, éste puede generar ronquidos en personas que normalmente no roncan, y potencia además, el ronquido entre los roncadores. Por otro lado, el tabaco figura también como uno de los factores de riesgo de desarrollar ronquido habitual. Pero el motivo más frecuente es el sobrepeso y la obesidad que hacen que se acumulen depósitos de grasa alrededor del cuello, lo que provoca que se obstruya la entrada de aire.

Por último, existen también otras causas que pueden provocar ronquidos por la noche como "la debilidad de la propia vía aérea, amígdalas hipertróficas, úvula hipertrófica o malformaciones craneofaciales. Por ejemplo, en los niños la causa más frecuente de la aparición de ronquidos es la hipertrofia amigdalar", apunta la experta en sueño.

Algunos consejos que nos ofrece la doctora Romero, para evitar los ronquidos y que las personas que tengamos al lado, puedan tener un buen descanso, son los siguientes:

Si el ronquido empeora al dormir “boca arriba, procuremos evitar esa posición. En ocasiones puede ser suficiente elevar hasta 45 grados la cabecera de la cama.

El aire seco puede irritar y en ocasiones inflamar la mucosa nasal, por lo que puede ser muy útil instalar un humidificador en el dormitorio.

El alcohol tiende a producir la relajación de la musculatura de la faringe, haciendo que vibre al pasar el aire y provocando el ronquido. Es recomendable evitar el alcohol al atardecer.

Igualmente, el tabaco reseca la mucosa de las vías aéreas, inflamándolas, por lo que sería muy conveniente dejar de fumar.

Elevar la cabecera de la cama o usar más de una almohada, puede ser útil también y muy recomendable, en algunos casos.

Cuándo sospechar de una apena obstructiva del sueño

Todas las personas que roncan tienen que estar pendientes de si además, tienen o no otros síntomas. Si la pareja o algún compañero de piso o familiar, ve que la persona que ronca tiene ronquidos entrecortados y además tiene cansancio durante el día, es importante que acuda al médico: podemos estar ante una apnea obstructiva del sueño.

Según expone la doctora Olga Mediano, "el ronquido de la persona con apnea del sueño no es un ronquido normal, sino entrecortado: "Es un ronquido irregular, es decir, que tiene como silencios (que es cuando el paciente deja de respirar y normalmente, después, pega un gran ronquido, que es cuando abre la vía aérea, y vuelve a respirar). Es un ronquido distinto, como intermitente".

Este pasado mes de junio, se ha publicado el documento internacional de consenso sobre apnea de sueño, recientemente publicado en la revista 'Archivos de Bronconeumología' y cuya primera firmante es la doctora Mediano.

La apnea del sueño consiste por tanto, "en una interrupción de la respiración durante el sueño provocada por el cierre de la vía aérea superior, que puede ser total (apnea) o parcial (hipopnea), lo que ocasiona un descenso del oxígeno en sangre durante la noche, lo que puede favorecer al desarrollo de distintas enfermedades a largo plazo", añade la doctora Romero.

La apena obstructiva del sueño es una interrupción de la respiración durante el sueño provocada por el cierre de la vía aérea superior, que puede ser total (apnea) o parcial (hipopnea).

Pero si además de esos ronquidos característicos, la persona que ronca se encuentra excesivamente cansada o con exceso de sueño durante el día, entonces sí deberíamos alarmarnos y acudir al médico. Porque podríamos estar ante esta enfermedad, ante una apnea obstructiva del sueño.

"Al paciente que tiene apnea del sueño, esos ronquidos no le dejan tener un buen descanso, pues lo que ocurre es que esas paradas respiratorias que tiene le impiden hacer un sueño profundo. Por lo que, no descansa por la noche y al día siguiente está más cansado y tiene exceso de sueño, y por tanto, problemas de memoria, concentración, etc. Si ronca y tiene esas pausas respiratorias, y además tiene estos problemas durante el día, hay que ir al médico", sostiene Mediano.

La sensación de no haber descanso es frecuente. "Y puede tener también dolor de cabeza al despertarse (que mejora al cabo de unas horas), así como sequedad de boca", sostiene Romero. Y es que "a veces estas pausas de la respiración pueden provocar microalertamientos, que pueden confundirse con insomnio".

Hay que tener en cuenta que cuando la apnea es severa, es decir, en los casos más severos, "se produce un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial (más del 40% de los pacientes con apnea sufren de hipertensión), riesgo incrementado de angina de pecho, e incluso infartos y de accidentes cerebro vasculares", concluye Romero. De ahí, la importancia de consultar ante cualquier sospecha que podamos tener y así poder la enfermedad y por tanto, e indirectamente, tratar también el ronquido.