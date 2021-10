Cada vez estamos más informados de las consecuencias que tiene la mala alimentación y el sedentarismo. Una de ellas es el sobrepeso y la obesidad, ésta última, factor importante de riesgo cardiovascular y la causa más común de la aparición de la diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad endocrina que va en aumento en adultos, pero también -desde hace no mucho tiempo- en niños y adolescentes. La gran mayoría de los casos (80%) de diabetes tipo 2 son culpa y causa de la obesidad.

Tener diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de una enfermedad cardiovascular que es en la actualidad, la primera causa de muerte en España y en el mundo. "En estos momentos, en la unidades coronarias de nuestro país, la diabetes es la causa más común de la gran mayoría de las personas ingresadas", afirma a laSexta Dr. Manuel Gargallo, especialista en endocrinología y nutrición y coordinador del grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Además, y según datos de este estudio español, "la prevalencia de insuficiencia cardiaca es 12 veces mayor en pacientes con diabetes tipo 2 que en pacientes no diabéticos, en concreto, un 16,2% y un 1,3%, respectivamente". Pero también, añade Gargallo, "la diabetes es la causa de la mayoría de los casos de ceguera en adultos en países occidentales, y la causa más común de diálisis".

Diabetes tipo 2 por culpa de la obesidad

La diabetes es una enfermedad que surge de una alteración en la insulina, una hormona fundamental para regular los niveles de glucosa en sangre. Según explica el doctor Gargallo, en la diabetes tipo 1 (que representa alrededor del 10% de los casos de diabetes), lo que ocurre es que no hay insulina porque las células del páncreas que las producen se han destruido y por tanto, se produce una alteración de la glucosa en el plasma.

"Por una serie de mecanismos inmunológicos bastante complejos, esas células se van destruyendo y por tanto, la persona no tiene capacidad fisiológica de producir insulina y hay que administrársela con una medicación. Es decir, lo que hacemos por tanto es sustituir esa hormona esencial con una medicación", explica el doctor.

La diabetes tipo 1 es la que suele aparecer en la infancia y en edades tempranas, aunque es verdad que "a día de hoy sabemos que esto no es algo rigurosamente estricto sino que también puede pasar en personas mayores", añade el doctor. Unos 30.000 niños menores de 15 años tienen diabetes tipo 1 en España y cada año se producen más de 1.000 nuevos casos.

En la diabetes tipo 1 no existe insulina (las células del páncreas no son capaz de producirla) mientras en la diabetes tipo 2 se produce resistencia a la insulina

Por su parte, lo que ocurre en la diabetes tipo 2 (la padecen más de 4.5 millones de españoles) existe lo que llamamos resistencia a la insulina, esto es, "cuando las células del organismo no son capaces de responder a los niveles normales de insulina, aunque esas células produzcan en cantidad suficiente (en ocasiones, incluso, provocan más cantidad de la habitual para intentar vencer esa resistencia) se genera esa situación de resistencia y se produce nuevamente esa alteración de glucosa en plasma", explica.

"La casusa más común de esta diabetes tipo 2 -que ocurre hasta en más del 80% de los casos- es la obesidad (cuando el índice de masa corporal es mayor de 30). "Y en la medida en que aumenta la obesidad irá por tanto, aumentando la diabetes tipo 2. E Irá aumentando normalmente en los países occidentales", expone el doctor.

La peor parte de esta enfermedad es que no tiene síntomas, aparece de forma silenciosa. Por lo que es importante intentar prevenir su aparición manteniendo un peso adecuado, siguiendo unos hábitos saludables de alimentación y ejercicio para evitar así, el sobrepeso y la obesidad. El tratamiento consiste en fármacos para controlar esa resistencia a la insulina.

Hasta el 80% de los casos de diabetes tipo 2 es culpa de la obesidad. Se trata además de un enfermedad silenciosa, que no produce síntomas

En la actualidad, la discusión científica está en si la diabetes tipo 2 se puede revertir o no, al ser causada por la obesidad. "En algunos casos, se ha visto que las personas que han adelgazado muchos kilos, por ejemplo aquellas que se han sometido a una cirugía bariátrica, pueden corregirse la obesidad y por tanto, eliminar la diabetes. Pero tiene que haber al menos una pérdida del 15% del peso corporal", sostiene el experto.

Recientemente, este mismo mes de octubre, se ha celebrado el 62 congreso de la SEEN, en Sevilla, en el que se han informado de algunos hallazgos más recientes o novedosos en el abordaje de este enfermedad (diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2).

Por un lado, en la diabetes tipo 1, destacan "el desarrollo de fármacos que podrían prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 1 en personas susceptibles" así como "la aparición de sistemas de infusión dotados de inteligencia artificial que consiguen un control casi perfecto sin necesidad de ajustes externos permanentes".

Por otro lado, en cuanto a la diabetes tipo 2, se señala el desarrollo de "fármacos híbridos que combinan tanto el control glucémico como el de peso, junto con beneficios cardiovasculares relevantes, que pueden llevar a una auténtica curación de la enfermedad”.

Más casos en niños y adolescentes de diabetes tipo 2

Por culpa del aumento de la obesidad, es por lo que se ve cada vez más casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, cuando antes, hace unos años, no pasaba. No hay duda de que en los últimos años, la obesidad ha crecido de manera importante en la población infantil y adolescente, con las consecuencias para la salud que ello supone. "Antes decíamos que la diabetes tipo 2 era una enfermedad de adulto pero ahora realmente, no podemos decir que sea así", sostiene Gargallo.

Al aumentar los casos de obesidad en niños y adolescentes, aumentan también los casos de diabetes tipo 2 (aquella que puede aparecer secundaria a la obesidad)

En España, según el Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE), el 31,6% de los españoles tiene sobrepeso y el 22% obesidad. Si nos centramos en los más pequeños, en los menores de 10 años, según los últimos datos del estudio Aladino 2019, que refiere la Asociación Española de Pediatría (AEP), la prevalencia del sobrepeso en la población infantil es del 23,3% y de la obesidad de un 17,3%. Además, con el confinamiento por la pandemia del COVID-19, hasta el 90% de los niños y niñas de nuestro país aumentaron de peso.

Normalmente, esa diabetes tipo 2 que aparece en edades jóvenes "suele ser más agresiva, de peor progresión, señala el doctor Gargallo, por lo que es fundamental evitar este problema y mantener unos hábitos saludables desde la infancia: una dieta sana y unos buenos hábitos de ejercicio. Es clave evitar el sedentarismo. "Las tecnologías nos aportan muchas cosas buenas, pero no podemos permitir que el único ocio del niño o del adolescente sea estar todo el día sentado delante de una pantalla", concluye Gargallo.