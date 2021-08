Desde hace más de año y medio que comenzó esta pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, nos preguntamos lo mismo: ¿Los niños contagian el coronavirus? Año y medio después, podemos volver a decir que sí, que los niños y niñas sí pueden contagiarse del COVID y también pueden transmitirlo a los demás. Eso está claro.

Pero lo que también parece claro, según la evidencia científica hasta la fecha, es que contagian mucho menos que lo mayores, pero por desgracia, los niños y niñas no están libres de este (maldito) COVID-19.

Datos preliminares de dos estudios españoles que verán la luz en próximas semanas, en la revista científica 'European Journal of Pediatrics' , señalan que "el 50% de los contagios de coronavirus en niños son asíntomáticos", cuenta a laSexta la Dra. Concha Sánchez, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap).

Un 50% de niños asintomáticos

Se trata de dos estudios realizado en España, uno en Aragón con más de 5.900 niños, y otro con más 10.000 niños de la red de investigación de la AEPap (PAPenRED). "Los estudios muestra que el 50% de los niños diagnosticados de coronavirus por los pediatras de Atención Primaria son asintomáticos. Sabíamos que habíamos muchos, pero no se sabíamos cuántos", expone la doctora, haciendo hincapié en que son datos preliminares.

Por otro lado, del total de los niños diagnosticados por COVID-19, ingresan 5 de cada 1000, es decir, un 0,5%. Y el resto de niños y niñas contagiados, tienen síntomas leves de la enfermedad. Es importante destacar que, salvo caso excepcionales, "el COVID-19 un niños es una enfermedad leve", afirma la doctora.

Salvo caso excepcionales, el COVID-19 un niños es una enfermedad leve

En cuanto a los contagios, podemos decir entonces que "los niños y niñas son peores contagiadores que los adultos, es decir, contagian menos. Los adolescentes por su parte, se parecen más a los adultos aunque también contagian menos que los adultos", expone por su parte el Dr. Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la Reapertura de la Escolarización. "Cuanto más mayores, más se contagian y contagian y cuando más pequeños, menos se contagian y menos contagian. Pero todos pueden contagiar y transmitir el virus", afirma por su parte Sánchez.

Igualmente, el doctor Carlos Rodrigo, director de Pediatría del Hospital Germans Trias, afirmaba en Al Rojo Vivo que, efecivamente, los niños contagian menos, tal y como se ha visto con la variante inicial que salió de Wuhan como con la británica. Sin embargo, aún con la variante Delta es más difícil predecirlo "porque ha pasado poco tiempo y hay muchos niños infectados".

Desde la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), también apuntaron recientemente, en este reciente informe que "aunque la Covid-19 es una enfermedad que afecta e infecta mucho menos a los niños que a otros grupos de edad, su inmunización puede contribuir a cortar las cadenas de transmisión y a proteger de forma indirecta a otros miembros de la familia que por algún problema de salud no estén completamente protegidos con la vacuna. A pesar de que la mayoría de los casos son leves, niños y adolescentes pueden infectarse por el virus SARS-CoV2 y contagiar la covid-19".

Seguir con las medidas en los colegios

El problema fundamental que hay -añade Bassat- es cuando les dejas a su libre albedrío, como hemos visto en los viajes de finde curso y en las fiestas de Mallorca. "En estos escenarios, los adolescentes pueden contagiar igual de bien que los adultos; es en el contexto de la protección y de las medidas de prevención acordadas en las escuelas, donde la transmisión está más contenida. Las medidas de prevención en las escuelas han sido y son muy estrictas, si se quitan, la transmisión explota", afirma. También lo estamos viendo con niños en los campamentos de verano de este año.

Así, y según refleja este informe de la AEP, un artículo publicado en la revista 'Science', en el que analizaron de forma pormenorizada el impacto de la presencialidad en las escuelas en Estados Unidos destaca que "la implementación de medidas básicas de prevención contrarresta el mayor riesgo de transmisión inherente al movimiento de alumnos y profesores, confirmando el bajo riesgo achacable a mantener las escuelas abiertas cuando se aplican las medidas de prevención adecuadas".

Las medidas de prevención de las escuelas en España ha sido un ejemplo modélico y queremos que se repita de nuevo esta experiencia positiva el nuevo curso. No podemos todavía relajar las medidas

Durante todo este año, las medidas tomadas en los colegios de toda España han sido un ejemplo para el mundo. "El haber podido tener las escuelas abiertas sin que haya habido grandes brotes ni muchos contagios, ha sido un ejemplo modélico. Y queremos que se repita de nuevo esta experiencia positiva", afirma Bassat. Más aún con el contexto actual que tenemos: la variante Delta es mucho más contagiosa que las anteriores y ya es variante dominante en España, culpable en gran medida, de la evolución de esta 5º ola surgida en el verano de 2021.

Por ello, "es importante observar y valorar si las medidas actuales son suficiente para volver a la escuela, con la variante Delta", comenta la doctora Sánchez, quien también aboga por no relajar las medidas de cara al curso que viene. "Es importante que no se relaje nada. En los colegios se juntan muchos niños y niñas de muchas edades y va a ser muy importante mantener aún las medidas acordadas de mascarillas, distancia social, ventilación, etc".

También el doctor Cesar Carballo, tal como explicó a Más Vale Tarde, mantendría igualmente durante este próximo curso escolar las medidas de protección contra el COVID-19 para proteger a los menores de 16 años.

Según explica Bassat, en julio que es cuando se actualizaron de nuevo las recomendaciones de la AEP para una vuelta al cole segura, se dijo que las dos premisas fundamentales para poder relajar las medidas del año pasado que habían sido tan estrictas eran que la incidencia fuese baja y que los adolescentes estuvieran vacunados. "Como no es el caso, como estas dos premisas no se cumplen, habrá que empezar de nuevo en las escuelas con las mismas medidas de prevención que teníamos al año pasado, y más en el contexto de esta variante Delta. No tiene sentido hablar de relajar medidas", sostiene el experto.

Las comunidades autónomas ya han abierto su autocita para que los adolescentes entre 12 y 18 años puedan vacunarse. Según ha expresado recientemente en un comunicado el Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19 (GCMSC), "dadas las circunstancias epidemiológicas en España, es necesario vacunar a la población entre 12 y 17 años de edad para alcanzar el control epidemiológico de la pandemia". Cuanto más avance la vacunación, mucho mejor.

En los más pequeños, en los menores de 12 años, aún se están haciendo ensayos para medir eficacia, seguridad y dosis adecuada de las vacunas. De hecho, en España, centros de Barcelona, Madrid y Galicia forman parte de estos ensayos. "En el momento en que haya resultados, se verán y serán evaluados para ver si pueden o no ser aplicados. Pero todavía hay que esperar", concluye Bassat.