¿Es realmente cierto que los niños contagian menos el COVID-19? El doctor Carlos Rodrigo, director de Pediatría del Hospital Germans Trias de Barcelona, responde tajante en Al Rojo Vivo: "Sin duda", sostiene.

El experto afirma que este extremo "se ha demostrado fehacientemente", tanto con la variante inicial que salió de Wuhan como con la británica. Aunque -apunta- "con la delta es más difícil porque ha pasado poco tiempo y hay muchos niños infectados", las estadísticas muestran que la incidencia primero sube en adultos y luego en niños, "con lo cual es obvio que es a ellos a los que les contagian".

Así, aunque apostilla que "el adolescente ya puede estar más cercano al adulto joven, probablemente por comportamientos", en lo que respecta al niño pequeño, este "desde luego contagia poquísimo, mucho menos".

Durante la entrevista, el pediatra asimismo indica que "los niños se infectan mucho más cuando no hay colegio" y que "se contagian fundamentalmente de sus familiares y de contactos adultos". Por ello, la llegada de la variante delta -"más contagiosa para toda la población"-, coincidiendo con el final del curso escolar, se ha reflejado en "muchos más casos", aunque "la inmensa mayoría levísimos".

En cuanto a la vacunación de los más pequeños, el doctor Rodrigo, que precisamente forma parte del comité creado por Sanidad que debate la posibilidad de inmunizar a los menores de 12 años, cree que es "una falta de generosidad y casi diría indecencia por parte de los países ricos que nos olvidemos de los pobres con la tercera dosis, con vacunar a población pequeña".

En cualquier caso, "no hay todavía ninguna decisión" al respecto. De hecho -recuerda- aún "no hay vacunas aprobadas en menores de 12 años". "No habrá vacunación antes del cole de los menores de 12 años, seguro", mantiene.

Niños y COVID persistente

Aunque la enfermedad por coronavirus suele ser de corta duración en los niños, en algunos los síntomas se prolongan en el tiempo. Carlos Rodrigo dirige precisamente una unidad pionera que analiza los efectos del COVID-19 persistente en los menores. Allí, según ha explicado en ARV, han atendido por el momento a 115 pacientes.

¿Qué efectos tiene en estos niños el COVID persistente? Según el pediatra, los más característicos son el "cansancio, la fatigabilidad" y la "pérdida de la capacidad de concentración y la memoria a corto plazo", así como otras manifestaciones más variables, como dolores de cabeza y abdominales o dificultad al respirar.

¿Cuánto suelen durar estos efectos? El doctor Rodrigo reconoce que aún no se sabe. En este sentido, ha precisado que, aunque "la tendencia es hacia la mejoría", algunos de estos niños "llevan ya más de un año". Según ha explicado, se les trata tanto con rehabilitación física como neurocognitiva.