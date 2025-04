El milmillonario José Elías revela por qué cambia cada año de Ferrari "Kilómetro 0": "Tengo estudiada la curva de depreciación"

Jordi Évole preguntó al milmillonario José Elías por "el capricho más caro" que se ha "permitido". "Un coche, quizás", respondió el empresario, quien indicó que ese "capricho" estaba valorado en "250.000 euros". En este sentido, Elías confesó que va "cambiando cada año" de Ferrari, aunque nunca se compra uno nuevo.

"Yo nunca me compro un Ferrari nuevo. Es la mentalidad del pobre. Mi padre me decía que no me comprara un coche nuevo, así que yo voy al 'Kilómetro 0' de Ferrari, y lo cambio cada año", expresó el milmillonario, tras lo que señaló que tiene "estudiada la curva de depreciación". "Si lo cambias cada año, acabas perdiendo 20.000 o 30.000 euros. Es dinero, pero al final mi coche me cuesta entre 20.000 y 40.000 euros al año", subrayó José Elías, que reconoció que disfruta de los coches. "Si puedo salir con el Ferrari a tomarme un vermú o un martes a comer, lo hago. Es un capricho, pero no es un capricho tan caro", manifestó.

*En laSexta, estamos recuperando los mejores momentos de Lo de Évole.