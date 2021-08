Siempre se ha dicho que debemos hacer 5 comidas para llevar una dieta sana y equilibrada, pero ¿realmente es así? ¿Cuántas comidas deberíamos hacer al día si queremos cuidar nuestro peso, adelgazar y en general, cuidar nuestra salud? ¿Debemos hacer todos y todas 5 comidas al día? ¿O sería mejor hacer 3, es decir, seguir o hacer, únicamente, las 3 comidas principales del día?

Está claro que lo más importante para llevar una dieta saludable es saber elegir lo que comemos (dejando también sitio para nuestros caprichos que podemos tomar de cuando en cuando), hacerlo en la proporción adecuada y repartirlos bien en cada ingesta.

“La recomendación tradicional de comer 5 veces al día ha sido una de las más extendidas en nutrición sin una justificación rigurosa detrás”, afirma a laSexta Aitor Sánchez, dietista-nutricionista del Centro de Nutrición Aleris.

En realidad, esta regla de las 5 comidas al día, “era un acercamiento que pretendía evitar grandes ingestas y grandes atracones, y muchas entidades científicas abrazaron la recomendación como una buena pauta. Sin embargo a la hora de trasladarla a la realidad nos hemos dado cuenta de que no era un acercamiento tan saludable como se pensaba, y además la gente no siempre la llevaba a cabo de una forma correcta, ya que en nuestro contexto se suelen tomar muchos alimentos poco saludables entre horas”, añade el experto.

Ya en el año 2011, un estudio publicado en la revista científica ‘The Journal of Nutrition’ concluyó que no había suficiente evidencia de que la frecuencia de las comidas o comer varias veces al día (tener cortos periodos de ayuno) fuera positivo para perder peso.

Igualmente, la nutricionista Paloma Quintana, Ceo de Nutrición con Q ® y autora del reciente libro 'Cocina, come y pierde grasa', explica en un artículo su blog que existen evidencias de que "mantener períodos de ayuno más largos (en vez de las 10 h que se suelen permanecer sin comer durante la noche, mantenernos sin ingerir alimentos algunas más, haciendo un ayuno de 16 h por ejemplo), ayudan a mantener el hambre a raya".

3, 4, 5, 6... veces al día

Para regular nuestras ingestas a lo largo del día y cumplir lo más posible con una dieta sana, lo importante realmente sería la calidad de esas comidas y no las veces o no que comamos al cabo del día.

Y así lo explica Aitor Sánchez: “Para poder llevar una pauta de alimentación saludable no hay que centrarse tanto en el número de ingestas diarias, sino en la calidad de las mismas. Si llevamos una alimentación compuesta de alimentos saludables apenas es relevante el hecho de comer al día tres, cuatro o cinco veces”.

Incluso, tampoco si nos encontramos en una dieta para perder peso. Es decir, lo de hacer 5 comidas al día -expone el experto- tampoco ha mostrado ser una medida eficaz para la pérdida de peso o para la mejora de la composición corporal. "De hecho, actualmente estamos viendo con nuevos estudios que no sería conveniente estar comiendo constantemente durante todo el día, y que periodos de descanso entre ingestas serían incluso más convenientes”.

Merece la pena recordar que a la hora de elegir lo que comemos es importante tener en cuenta la frecuencia de los alimentos. Habrá algunos que debemos comer a diario, otros de forma semanal y otros de forma ocasional como por ejemplo, carnes rojas, procesados y especialmente, productos de bollería. Ya sabemos que “no se trata de prohibir ningún alimento (salvo alergias y afecciones médicas) sino de llevar de forma regular una dieta saludable, dejando nuestros caprichos culinarios para tomar de forma más excepcional.

No obstante, y según apunta Quintana en el nombrado artículo de su blog, el hacer 5 comidas no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, explica que "en ciertas patologías, embarazo o deportistas que deben ingerir gran cantidad de alimentos, puede ser práctico, para no tener que hacer comidas muy voluminosas que dificulten la digestión, pero aún así, hay que individualizar, porque incluso en estos casos puede ser más óptimo hacer menos comidas diarias".

Lo más recomendable es hacer las comidas que mejor te vengan: vigila más el tipo de alimentos que incluyes, y distribúyelos en función de tus horarios.

Por lo que la respuesta a cuántas comidas hacer al día, sería tan simple como responder las que cada uno quiera, necesita o considere, siempre y cuando lleve una dieta saludable. Según apunta Quintana, lo mejor y más recomendable es hacer "las comidas que mejor te vengan, vigila más el tipo de alimentos que incluyes, y distribúyelos en función de tus horarios".

Y es que “el número de comidas que debemos hacer al día debería ser aquel que nos permita llevar más fácilmente una alimentación saludable. Hay personas a las que les puede ayudar más el realizar ingestas a media mañana o en la merienda, o por el contrario también hay personas a las que mantener estas ingestas le dificulta el tener una dieta saludable”, sostiene Sánchez. Por lo que todo dependerá de cada persona”, concluye el experto.