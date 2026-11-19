Esta gran exposición hortícola, la primera del noroeste de Tailandia, se celebra en un lugar único, el humedal de Nong Dae, donde la riqueza natural y botánica de Isan resulta deslumbrante gracias a sus orquídeas, nenúfares y centella asiática, también son importantes las plantas carnívoras y los tulipanes. Además en esta zona de Tailandia está también el lago Nong Han Kumphawapi, popularmente conocido como el Mar del Loto Rojo, lo que hace el viaje todavía más interesante.

¿Más lugares importantes de Isan? El parque histórico de Phu Phra Bat, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el parque escultórico Sala Kaeo Ku, en Nong khai; lo cierto es que esta exposición hortícola es una excusa magnífica para viajar al este de Tailandia y conocer una región menos popular que otros rincones tailandeses pero igualmente espectacular a la que se llega fácilmente pues cuenta con aeropuerto internacional (el de Udon Thani).

Loei. Tailandia | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Tres son las rutas que se recomiendan en esta zona de Tailandia en función de cuáles sean tus intereses más allá de disfrutar de la gran exposición hortícola: una ruta hacia el sur conocida como el circuito de los lotos, aunque para disfrutar de esta ruta hay que revisar con detalle las fechas, sirva como referencia lo que sucedió el año pasado: aunque la temporada del loto empieza teóricamente en noviembre, no fue hasta el 15 de diciembre cuando se inauguró la temporada el año pasado; lo bueno es que la temporada dura bastante y en enero y febrero todavía se puede disfrutar. Un detalle importante: la flor del loto los nenúfares están completamente abiertos por la mañana y se cierran según brilla más el sol, por eso es importante visitar el mar de loto antes de las 11 de la mañana.

Si quieres completar tu viaje florido con patrimonio artístico, puedes visitar Bang Chiang, cerca del mar del loto rojo, porque sus restos arqueológicos que datan de la Edad de Bronce son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Mar de Loto Rojo | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Una segunda ruta para conocer esta zona de Tailandia es la que va hacia el noroeste en lugar de ir hacia el sur, en dirección Nong Khai: aquí disfrutarás de otro lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Phi Phra Bat, un conjunto de formaciones de arenisca que, por la erosión, han creado formas curiosas que van de cuevas a salientes rocosos de lo más llamativo; otro lugar por el que pasa esta ruta es un parque escultórico Sala Kaeo Ku, un auténtico jardín de esculturas de hormigón de inspiración budista e hinduista, esta ruta termina con una vista del atardecer sobre el río Mekong.

La tercera ruta va hacia el oeste, en dirección a Loei; es la más larga de las tres, es más, conviene hacer noche por el camino para poder disfrutarla plenamente: el Parque Nacional Phi Kradueng, que abre tras su cierre por la temporada de lluvias, el Santuario de Vida Silvestre de Phu Luang es otra de las visitas obligadas porque aquí las orquídeas silvestres y los rododendros florecen a placer.