Si hay algo que tienen en común todos los viajeros es que, de una manera u otra, siempre hay lugares pendientes por conocer. El mundo es tan extenso que descubrirlo por completo es una misión ardua, prácticamente imposible. Además, si a esta situación le sumamos que las redes sociales nos muestran constantemente nuevos destinos y joyas ocultas del planeta, podríamos decir que es precisamente aquí donde cobra protagonismo una palabra que se ha viralizado en nuestros días: FOMO.

Pero, precisamente, gracias a las redes sociales, muchos viajeros tienen la oportunidad de descubrir rincones y curiosidades del mundo que, de otro modo, quizá pasarían desapercibidos. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas virtuales para trasladarnos hasta la icónica ciudad de Nueva York. Eso sí, no vamos a hablar de sus lugares más conocidos. Por el contrario, nos adentraremos en la historia de una de sus estaciones de metro más famosas, antiguas y sorprendentes.

City Hall | Imagen de Rhododendrites, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La protagonista de nuestro artículo es la estación City Hall. Inaugurada el 27 de octubre de 1904, se convirtió en la joya arquitectónica de la primera línea de metro subterráneo de la ciudad. Sin embargo, dejó de prestar servicio al público el 31 de diciembre de 1945. Su diseño destacaba por tener una arquitectura especialmente ostentosa, con bóvedas de azulejos de estilo Guastavino, obra del arquitecto valenciano Rafael Guastavino, claraboyas que permitían la entrada de luz natural, arcos de mampostería y lámparas de latón.

Pero, ¿por qué decidieron cerrarla? Su clausura estuvo motivada por varios inconvenientes que no se habían tenido en cuenta durante la planificación inicial del proyecto. La estación se construyó en una curva muy pronunciada que, con la llegada de trenes más largos y modernos durante la década de 1940, generaba un espacio demasiado amplio y peligroso entre las puertas de los vagones y el andén. A esto se sumaba otro factor: su proximidad a la estación de Brooklyn Bridge-City Hall, que hacía que mantenerla en funcionamiento resultara poco práctico.

¿Cómo se puede ver la estación City Hall?

City Hall | Imagen de Salim Virji, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Actualmente, la estación City Hall permanece fuera de servicio, por lo que los pasajeros no pueden bajarse del tren en ella. Sin embargo, sus vías siguen utilizándose como bucle de retorno para los trenes de la línea 6.

Para contemplarla, basta con viajar en la línea 6 en dirección sur hasta la estación Brooklyn Bridge-City Hall. Una vez allí, si el pasajero permanece dentro del vagón mientras el tren recorre el bucle para cambiar de sentido, podrá observar esta histórica estación a través de las ventanas del lateral derecho del tren. El paso por la estación dura apenas unos segundos, por lo que conviene estar muy atento para no perderse este pequeño viaje al pasado.