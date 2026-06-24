La garganta de Vintgar, el paseo más espectacular de Eslovenia

Excavado por el río Radovna a lo largo de miles de años, este desfiladero ofrece un paseo entre pasarelas de madera, aguas de color turquesa y pequeñas cascadas que hacen de este rincón una de las mejores opciones para ir de excursión en Eslovenia.

Debes saber que la Garganta de Vintgar tiene 1,6 kilómetros de longitud, y puede recorrerse siguiendo tanto las pasarelas que acabamos de nombrar como cruzando los puentes de madera que se han construido junto a ellas. Entre tanto, el visitante disfruta de la compañía del río Radovna, que discurre entre cañones estrechos, rápidos y pozas cristalinas.

El paisaje, durante la excursión, cambia en cada curva. Lo que no varía es el sonido del agua, ni la presencia de vegetación cubriendo las laderas, dos cosas que, sin duda alguna, contribuyen a que el visitante se sienta envuelto por la naturaleza.

La garganta de Vintgar | Pixabay

Precisamente la naturaleza es la que le regala el intenso color del río Dadovna. Dependiendo de la luz del día, las tonalidades pasan del verde esmeralda hasta el azul turquesa, pero en cualquier caso contrasta con las rocas y el bosque que rodean la Garganta de Vintgar. No es de extrañar, por tanto, que ante semejante explosión de colores no haya quien se resista a sacar su cámara para capturar el paisaje.

El paseo termina en la cascada de Šum, que pone el broche final a una excurisón preciosa. Con una caída de agua de más de 13 metros, está considerada una de las mayores cascadas fluviales de Eslovenia. No existe duda de que es el lugar ideal para pararse unos minutos a descansar tras la caminata. La fuerza del agua resulta casi hipnótica, e invita a contemplarla durante un rato.

¿Has decidido que quieres visitarla? Entonces te recomendamos que lo hagas a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones. Además, has de tener en cuenta que primavera y verano son las mejores épocas para hacer la excursión, porque es cuando el río es más caudaloso. Asimismo, te sugerimos que combines esta ruta con una visita al Lago Bled, porque están tan cerca que no merece la pena conocer un lugar y dejar pasar la oportunidad de ver el otro.