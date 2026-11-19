Las murallas que encierran ciudades se levantaron, en cualquier época, para defender a sus habitantes, proteger sus riquezas y controlar el acceso a sus espacios con el fin de gestionar el comercio y cobrar impuestos; durante siglos esas murallas marcaban la diferencia entre las ciudades que sucumbían y las que caían rendidas ante las huestes enemigas.

No fue hasta los siglos XIX y XX cuando las murallas perdieron importancia en la defensa de las ciudades hasta entonces amuralladas pero algunas de ellas se han conservado de modo prácticamente completo, las cinco que te recomendamos a continuación son magníficos ejemplos:

Ávila, en España

Ávila | Pixabay

La de Ávila es una muralla medieval que dibuja el perfil de la ciudad, una ciudad fortificada todavía hoy gracias a esta muralla; se construcción comenzó a finales del S.XI y se completó a lo largo de los siglos XII y XIII, se conservan sus dos kilómetros y medio de perímetro con sus 12 metros de altura y sus 3 metros de grosor además de sus 87 torreones y sus 9 puertas históricas.

Para ver y entender la importancia de esta muralla lo mejor es recorrerla primero desde fuera para ver su estructura completa y luego subir y recorrerla desde arriba para descubrir lo que veían quienes defendían la ciudad tanto de la muralla hacia fuera como de la muralla hacia fuera.

Carcasona, en Francia

Carcasona | Pixabay

La de Carcasona es una fortaleza monumental perfectamente restaurada y es que era una ciudad amurallada ya antes de la Edad Media, de hecho en este enclave sabemos que hubo una población romana fortificada aunque la gran transformación de la ciudad llegó en la Edad Media. Cabe señalar, eso sí, que no hablamos de una ciudad perfectamente conservada sino perfectamente restaurada porque en los siglos XVIII y XIX sufrió importantes daños que se fueron recuperando de mediados del S.XIX en adelante.

La muralla de Carcasona es doble porque se organiza en dos recintos amurallados concéntricos: la muralla interior que aprovechada las defensas de la época romana y la muralla exterior que se levantó ya en la Edad Media para reforzar el sistema defensivo de la ciudad. No solo merece la pena visitar la ciudad, también acceder al castillo y a las murallas aunque, como sucede en Ávila, para ello hay que comprar entrada.

Dubrovnik, en Croacia

Dubrovnik | Pixabay

Dubrovnik es una ciudad-estado marítima y fortificada; sus murallas se levantaron en la época medieval y se fueron reforzando en épocas posteriores porque esta ciudad podía sufrir ataques tanto desde el mar como desde tierra, su defensa era capital para sus habitantes.

Esta muralla tiene casi dos kilómetros de largo y hasta 25 metros de altura en sus tramos más elevados, cuenta con 16 torres y varios bastiones y fortalezas; en cuanto a su grosor, es de entre 4 y 6 metros en el lado terrestre. No puedes marcharte de Dubrovnik sin recorrer la muralla por arriba, un paseo de unos 2 kilómetros que se recorre en menos de 2 horas. Y también hay que pagar entrada pero merece la pena.

Lucca en Italia

Lucca | Pixabay

Las murallas de Lucca son hoy un paseo y un parque urbano pero su historia empezó siglos atrás: Lucca ya contaba con recinto amurallado en la época romana aunque en la Edad Media, con el crecimiento de la ciudad, se construyeron nuevas murallas para ampliar su perímetro; la muralla que vemos hoy data de la época renacentista y se construyó entre los siglos XVI y XVII.

La muralla tiene una longitud ligeramente superior a los 4 kilómetros y cuenta con grandes baluartes, cortinas de muralla muy anchas y pasajes y dependencias interiores además de accesos diseñados para mejorar la defensa de la ciudad. Hoy es un auténtico anillo verde de acceso gratuito y abierto al público, puedes recorrerla a pie o en bicicleta.

Pingyao, en China

Pingyao, en China | Pixabay

Pingyao es una ciudad histórica china que conserva no solo sus murallas sino la vida urbana tradicional en su interior; la ciudad tal y como la conocemos hoy data del S.XIV, época de la dinastía Ming y fue en los siglos XVIII y XIX en uno de los centros financieros más importantes de China; la muralla protegía una ciudad moderna en su tiempo gracias a su desarrollo económico.

En Pingyao no se recorre la muralla como tal y sino todo el centro de la ciudad accediendo a la muralla en diferentes puntos y también accediendo a varios edificios históricos (casas comerciales, bancos tradicionales, templos y también las puertas y torres de la muralla); es necesario adquirir entrada ¿la mejor opción? Una entrada combinada para verlo todo…