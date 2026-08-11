Cuevas visitables donde la temperatura nunca supera los 15 ºC

Agosto nos está dejando temperaturas muy altas en todo el país, propio de esta época del año. Y es que, el verano siempre nos trae momentos de alegría, diversión y descubrimiento viajero. Aunque, el calor en zonas donde no hay costa siempre pasa factura. Pero, que no cunda el pánico. En Viajestic hemos encontrado una alternativa para todos aquellos amantes de la naturaleza que quieran aislarse un rato de temperaturas que superan los 30 ºC.

En esta ocasión, nos ponemos manos a la obra para hacer un repaso de las cuevas visitables que hay en España y que gozan de temperaturas fresquitas en pleno verano. Y es que, al encontrarse protegidas bajo tierra, ofrecen un ambiente fresco e ideal para huir del calor que impera en el exterior. Cuevas rurales, muy sencillas de recorrer y que nunca dejan indiferente a nadie. ¡Toma nota!

Cueva de Mendukilo (Navarra)

Mendukilo | Imagen de Theklan, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El norte de España siempre nos ofrece temperaturas más frescas que las que podemos encontrar en zonas más céntricas o en el sur, de eso no cabe duda. Pero, en Navarra se encuentra la Cueva de Mendukilo. Un lugar situado en la Sierra de Aralar, a 1,5 km del pueblo de Astitz. Aquí, el visitante tiene la oportunidad de disfrutar de temperaturas que oscilan de los 8 ºC a los 9 ºC.

La cueva proporciona un frío propio del invierno. Así pues, según hemos podido saber, las visitas son guiadas y tienen una duración aproximada de una hora. Asimismo, hay varias salas y galerías. Pero, la más destacable es la Sala de los Lagos y la Morada del Dragón.

Cueva de Pozalagua (Bizkaia)

Cueva de Pozalagua | Imagen de Jabierles, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tal y como se informa en la web oficial, fue descubierta el 28 de diciembre de 1957 tras una explosión por dinamita. Y es que, el agujero que dejó la perforación en la pared reveló el maravilloso mundo que se ocultaba detrás. Así pues, mantiene una temperatura que ronda los 13 ºC y el visitante tiene la posibilidad de descubrir la cueva en rutas grupales. Un mundo subterráneo donde se pueden apreciar estalactitas, estalagmitas, coladas y excéntricas. Una serie de maravillas naturales que hacen de Pozalagua una cueva única en el mundo.

Cueva de los verdes (Lanzarote)

Cueva de los Verdes | Imagen de H. Zell, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En las Islas Canarias la existencia de cuevas es muy común, pues son islas volcánicas. Pero, en Lanzarote se encuentra una muy especial. En el municipio de Haría hay un tubo volcánico que se formó hace miles de años. Así pues, como respiro al sol canario, la Cueva de los verdes es un lugar que presenta una temperatura agradable que ronda los 18 ºC.

Las visitas son guiadas, duran alrededor de una hora y permite al visitante disfrutar de un entorno natural impresionante. Un juego de luces, sombras y sonidos que enamora a todo el que lo visita. Por otro lado, cabe señalar que en el auditorio se celebran eventos y conciertos culturales.

Cueva de El Soplao (Cantabria)

Cueva el Soplao | Imagen de María Jesús Tomé, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Situada en la sierra de Arnero, es un referente geológico inigualable a nivel mundial. Y es que, en esta cueva se encuentran formaciones geológicas de grandes dimensiones y poco comunes. La temperatura de la cueva ronda los 12 ºC y el recorrido del lugar dura una hora aproximadamente. Asimismo, el acceso a la gruta se realiza a bordo de un tren minero.

Cueva del Viento (Tenerife)

Cueva del Viento | Imagen de Mike Peel, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Volvemos a las Islas Canarias y, en esta ocasión, lo hacemos en Tenerife. En el municipio de Icod de los Vinos, el visitante tiene la posibilidad de disfrutar de una cueva que es conocida por ser el tuvo volcánico más grande de la Unión Europea. Con una extensión de más de 17 kilómetros de longitud, presentan diversos niveles donde se pueden apreciar fenómenos geomorfológicos, como simas o terrazas de lava. Así pues, la temperatura media anual oscila de los 13 ºC a los 15 º C.