A unos 570 kilómetros de la costa de Senegal, en pleno océano Atlántico, se encuentra Cabo Verde. No es uno de los destinos más visitados del mundo, pero eso no le quita atractivo: este país insular está formado por diez islas, nueve de ellas habitadas, y combina naturaleza, música e historia como pocos lugares. Es una opción ideal para quienes buscan algo diferente.

Su capital es Praia, en la isla de Santiago, y su lengua oficial es el portugués, aunque en el día a día se habla el criollo caboverdiano. Desde Madrid, el vuelo sin escalas dura entre 4,5 y 5 horas, aunque este tipo de vuelos suele concentrarse en verano. Por otro lado, desde Canarias, el trayecto es bastante más corto. Si estás pensando en viajar pronto, en Viajestic hemos reunido una lista de curiosidades que conviene conocer.

Cabo Verde | Pixabay

Un país sin ríos ni lagos

Aunque parezca una broma, no lo es. Debido a su clima árido, Cabo Verde no tiene ríos permanentes ni lagos. Solo cuenta con cauces secos llamados ribeiras, como la Ribeira da Torre o la Ribeira do Paul, en la isla de Santo Antão. Permanecen secos la mayor parte del año, pero en la época de lluvias pueden convertirse en torrentes.

Un país de origen volcánico

Todas las islas son producto de erupciones volcánicas. Las orientales, como Sal, son las más antiguas, mientras que Fogo es una de las más jóvenes. Allí se alza el Pico do Fogo, de 2.829 metros, el punto más alto del país y su principal volcán activo.

Cidade Velha, la primera ciudad colonial de los trópicos

En la isla de Santiago se encuentra Cidade Velha, considerada el primer asentamiento europeo permanente en los trópicos. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2009. Su pasado está ligado a las rutas atlánticas y al comercio de esclavos.

La isla deshabitada

Santa Luzia es la única isla deshabitada del archipiélago. Se puede visitar mediante excursiones o en barcos de pescadores que parten principalmente desde São Vicente.

Comida típica

La gastronomía caboverdiana combina influencias africanas y europeas, sobre todo portuguesas, y se basa en productos del mar, maíz, judías y tubérculos. Entre los platos típicos están la cachupa, el xerém y los pastéis de milho.

La morna, el sonido de las islas

Si hay un símbolo cultural de Cabo Verde, es la música. La morna es un género melancólico con aire de fado y ritmos africanos, y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Su máxima embajadora fue Cesária Évora, conocida como la “diva de los pies descalzos” por su costumbre de actuar sin zapatos.

Y es que, con paisajes tan diversos como sus islas, Cabo Verde se ha ganado un lugar en el mapa de los destinos con personalidad propia. Pues, quien llega hasta allí tiene la sensación de estar en un lugar que no se parece a ningún otro.