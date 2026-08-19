La espectacular joya de Tailandia que hay que visitar al menos una vez: así es el Templo del Amanecer

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Tailandia, concretamente hasta Bangkok. Allí nos podemos encontrar con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es el conocido como Wat Arun o Templo del Amanecer.

Se trata de un templo budista que está situado en el distrito de Bangkok Yai, justo en la ribera occidental del río Chao Phraya. No podemos dejar de mencionar que el nombre completo de esta construcción es Wat Arunratchawararam Ratchaworamahavihara y, localmente, es conocido como Wat Chaeng.

Templo del Amanecer de Bangkok, a través de su historia

Templo Wat Arun en Bangkok desde el río | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este templo fue construido durante los días en que Ayutthaya era la antigua capital de Tailandia y, originalmente, se conocía como Wat Makok (Templo de la Oliva). En la época siguiente, siendo Thonburi la capital, el Rey Taksin cambió su nombre a Wat Chaeng. Cabe destacar que el rey Rama I llevó desde Laos las esculturas de Phra Bang y el Buda de Esmeralda que, en 1784, fue trasladado a Wat Phra Kaew (Templo del Buda de Esmeralda).

Con posterioridad, el rey Rama II no solamente lo restauró y amplió el prang central, sino que también cambió su nombre, llamándolo Wat Arunratchatharam. Un trabajo que fue terminado por el rey Rama III. Además, hay que mencionar que fue el rey Rama IV quien dio al templo el nombre por el que se conoce actualmente, que es Wat Arunratchawararam. No podemos dejar de mencionar que, en 2005, en Wat Arun fue ordenado el primer monje budista occidental que hubo en Tailandia. Se trataba de un estadounidense llamado Sean Patrick. ¡Curioso!

Templo del Amanecer de Bangkok, a través de sus características

Acceso al prang central | Imagen de Bruce Tuten, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Hay que tener en cuenta que la característica más impactante y llamativa de Wat Arun es, indudablemente, su prang central, es decir, su torre estilo jemer. Cuenta con unos escalones bastante pronunciados que llevan a dos terrazas y tiene una altura de unos 77 metros. No podemos dejar de mencionar que las esquinas del templo están perfectamente coronadas por otros cuatro prangs satélites mucho más pequeños.

En cuanto a la decoración del templo, se utilizaron muchísimas conchas marinas así como trozos de porcelana que, con anterioridad, habían servido como lastre para los barcos que viajaban desde China a Bangkok. Por si fuera poco, alrededor de la base de las torres, encontramos diversas figuras chinas de soldados y animales. Por encima de la segunda terraza, nos topamos con cuatro estatuas de Indra, el dios Hindú, cabalgando sobre Erawan.

Es importante destacar que, en la costa, hay hasta seis pabellones de estilo chino que están hechos con granito verde y que contienen puentes para poder desembarcar. Estos fueron construidos durante el reinado de Rama III. Junto a las torres, nos topamos con la Sala de la Ordenación, donde está ubicada la imagen del Buda Niramitr que, supuestamente, fue diseñada por el rey Rama II.

No podemos dejar de mencionar la entrada principal de este Templo del Amanecer, que cuenta con un techo con una figura coronándola decorada con estuco y cerámica. Por si fuera poco, en la parte principal, existen dos figuras de demonios que representan a los guardianes del templo.