Las carreteras más bonitas del mundo

Todo amante del motor y la conducción sueña con recorrer carreteras memorables por sus vistas o su importancia histórica. Todos los países tienen carreteras, pero pocas logran que el pasajero se quede absorto mirando el paisaje. A veces, el propio camino se convierte en el verdadero protagonista del viaje: hay carreteras que atraviesan montañas imponentes, bordean acantilados, recorren bosques interminables o serpentean junto a mares de aguas cristalinas. Son lugares donde cada curva ofrece una nueva perspectiva y donde el paisaje invita a disfrutar del momento.

Si quieres conocer algunas de las más espectaculares del mundo, más allá de la mítica Ruta 66, este es tu artículo. El equipo de Viajestic ha preparado una lista de carreteras que se te quedarán grabadas en la memoria si tienes la fortuna de recorrerlas en persona. ¿Cuáles son? ¡Toma nota!

Great Ocean Road (Australia)

Great Ocean Road | Imagen de Summi, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Situada en el estado de Victoria, la Great Ocean Road es una de las rutas costeras más famosas del mundo. Sus 240 kilómetros recorren la costa entre acantilados, playas salvajes y formaciones rocosas. Además, fue construida entre 1919 y 1932 por soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial, y está considerada el mayor memorial de guerra del mundo. Su tramo más famoso son los Doce Apóstoles, en el Parque Nacional de Port Campbell.

Ruta 40 (Argentina)

Ruta 40 | Imgen de idobi, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si estás en Argentina y te gusta conducir, esta ruta es imprescindible. La Ruta Nacional 40 es una de las carreteras más largas y emblemáticas del país: recorre más de 5.000 kilómetros de norte a sur y atraviesa once provincias. Es un trayecto que quita el aliento, con montañas, lagos de aguas turquesas, glaciares, desiertos y pequeños pueblos. También asciende hasta casi 5.000 metros de altura, en el Abra del Acay.

Carretera del Atlántico (Noruega)

Ruta del Atlántico | Imagen de Clementp.fr, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La Carretera del Atlántico es una auténtica maravilla de la ingeniería. Tiene poco más de ocho kilómetros y conecta pequeñas islas mediante puentes que parecen flotar sobre el océano. Se inauguró en 1989, tras años de obras y complicaciones por el clima. Está ubicada en el condado de Møre og Romsdal, entre los municipios de Molde y Kristiansund, y ha aparecido en producciones internacionales como la película Sin tiempo para morir y la serie Succession.

Paso del Stelvio (Italia)

Paso del Stelvio | Imagen de Zairon, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Situado en el corazón de los Alpes italianos, el Paso del Stelvio es una de las carreteras de montaña más famosas de Europa. Su principal atractivo son sus numerosas curvas cerradas, entre ellas las 48 curvas en horquilla de su vertiente norte. Además, alcanza una altitud máxima de 2.757 metros y desde lo alto se contemplan montañas majestuosas y valles espectaculares. Es una ruta especialmente popular entre motoristas, ciclistas y amantes de la conducción.

Cabot Trail (Canadá)

Cabot Trail | Imagen de Martin Cathrae, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Situada en la isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia, la Cabot Trail es una de las rutas más bonitas de Canadá. Su circuito panorámico mide unos 300 kilómetros y rodea la parte norte de la isla. A lo largo del recorrido se suceden acantilados, bosques, pequeños pueblos pesqueros y montañas con vistas al océano Atlántico. En otoño, además, los bosques se tiñen de tonos rojizos, naranjas y amarillos, y el paisaje se vuelve aún más especial.Estas cinco carreteras demuestran que, a veces, lo importante no es llegar, sino cómo se llega. Y aunque no todas estén al alcance de un fin de semana, merece la pena apuntarlas en la lista de viajes pendientes. Pues, hay paisajes que solo se entienden al volante, con la ventanilla bajada y sin prisa por llegar.