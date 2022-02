Krabi, al suroeste de Tailandia: esto lo que no querrás perderte

Si eres de los que cuando llega al verano no contempla una opción viajera que no incluya playas de arena blanca y aguas prístinas además de selvas exuberantes, es decir, nada que no sea un paraíso tropical, no puedes perder de vista Krabi, en la costa oeste del sur de Tailandia, porque este lugar encaja a la perfección con tu idea de un gran viaje de verano aunque no sea tan popular como El Caribe.

200 islas forman la provincia tailandesa de Krabi, una lugar espectacular en el que no faltan playas paradisíacas, espectaculares acantilados de piedra caliza, densos bosques de manglares, ricas propuestas gastronómicas, cuevas impactantes... A continuación te contamos los lugares que no debes perderte de Krabi según tus preferencias viajeras:

Ko Poda | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Para los amantes del kayak y el esnórquel, Ko Poda

Para llegar a Ko Poda tendrás que navegar desde la playa de Ao Nang, es un trayecto de menos de media hora que te lleva, casi literalemte, al paraíso: aguas azules y cristalinas y todo un mundo natural al fondo que puedes ver practicando esnórquel.

Para quienes prefieren descubrir el fondo del mar desde dentro, Ko Lanta

Ko Lanta es un lugar poco concurrido lo que hará que lo disfrutes el doble, es además donde las escuelas de buceo suelen llevar a los turistas para bocear en los arrecifes de coral de mar abierto.

Piscina Esmeralda | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Para quienes quieren perderse en una selva tropical, el Parque Natural del Bosque de Thung Teao

De este parque natural lo que no querrás dejar de disfrutar es su Emerald Pool (la piscina esmeralda), es en realidad un estanque de aguas cristalinas en el que podrás refrescarte después de haber recorrido el parque.

Para los viciosos de la playa, Ko Phi Phi, la Playa de Railay, Ko Tup y Ko Mor

Será por playas... las de Ko Phi Phi, a solo 45 minutos en lancha rápida desde la ciudad de Krabi, son inolvidables, playas vírgenes de aguas transparentes; la Playa de Railay no se queda atrás en espectacularidad porque se trata en realidad de una península formada por 4 playas; nuestra tercera recomendación playera es Ko Tup y Ko Mor, dos islas conectadas por un banco de arena por el que podrás pasear siempre que la marea esté baja, se llega en barco desde Ao Nang, el en mismo barco que va hasta Ko Poda.

Pinturas en las cuevas | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Para los amantes de la naturaleza y la prehistoria, los manglares y cuevas de Ao Luk

Es de los lugares menos visitados por los turistas pero, quienes se aventuran a descubrirlo, no se arrepienten: hay 3 cuevas en el interior de los manglares y una de ellas, Tham Phi Hua To, fue además lugar de enterramiento hace más de 3000 años y conserva pinturas de aquella época.

Para los amantes de la historia, Wat Tham Sua

Wat Tham Sua, la cueva del tigre, es otra de las maravillas naturales de Krabi pero aquí, además de descubrir las cuevas naturales, descubrirás un tempolo construido sobre ellas, un lugar rodeado de selva en el que viven todavía hoy algunos monjes; dicen que en estas cuevas vivió un tigre (una leyenda...) pero lo que no querrás perderte está en lo alto del templo, subir los 1237 escalones que te llevarán hasta ese punto tendrá como recompensa unas vistas de escándalo (ten en cuenta que las escaleras son empinadas y que por ellas transitan también unos monos revoltosos...).

Aguas termales | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Para los fans del wellness, la Reserva Natural de Khao Phra Bang Khram

Cerca esta reserva natural podrás disfrutar de las relajantes aguas de las termas de Klong Thom, su origen es volcánico y bañarte en ellas escuchando los sonidos de la naturaleza que las rodea es una experiencia, además de reconfortante, inolvidable.