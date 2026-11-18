Quienes disfrutan de los deportes de invierno saben que no es es hasta diciembre cuando la mayor parte de las estaciones de esquí europeas abren sus pistas, ahora bien, en función de cómo haya sido la climatología, hay algunas que empiezan la temporada ya en noviembre; esto sucede también en España, si bien es cierto que es en los primeros días de diciembre, antes del famoso puente de diciembre, cuando la mayor parte de las pistas están abiertas, algunas estaciones ya están operativas a finales de noviembre. A continuación te damos los detalles:

Vaya por delante que de lo que hablamos a estas alturas son de fechas de apertura previstas, en concreto de la que han anunciado las propias estaciones de esquí (las que lo han hecho, algunas por el momento no anticipan fecha) y en España son varias las que terminarán noviembre con esquiadores en sus pistas: Formigal, Cerler y Panticosa, las tres en el Pirineo Aragonés, comenzarán la temporada el 27 de noviembre y un día más tarde, el 28 de noviembre, lo harán Baqueira Beret, en el Pirineo Catalán y Sierra Nevada, en Granada.

Formigal | Pixabay

¿Estás dispuesto a salir de España para esquiar en noviembre? En ese caso puedes adelantar tu viaje porque son varias las estaciones de esquí que abrirían sus pistas el 21 de noviembre: Tignes, Val d’Isère, Les 3 Vallées, Val Thorens, Méribel, Courchevel y Les Menuires en los Alpes Franceses Norte; Ischgl en los Alpes Austríacos y Dolomita Superski en los Alpes italianos abrirán sus pistas el último fin de semana de noviembre.

Si quieres ir sobre seguro lo mejor es que elijas alguna de las estaciones de esquí que ya están operativas: Cervinia en los Alpes Italianos, Zermatt International en los Alpes Suizos, e Innsbruck, Ötztal, Stubay y Zell am See - Kaprun en los Alpes Autríacos.

Courchevel | Pixabay

Huelga decir que si bien las fechas de apertura previstas que se dan a estas alturas del mes de noviembre suelen cumplirse, es necesario comprobar siempre el estado de la nieve y las estaciones de esquí antes de planificar el viaje.