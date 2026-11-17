Si tuvieras que decir la primera isla volcánica que te viene a la cabeza, probablemente sería alguna de las Canarias o, por qué no, Islandia. Pero es casi seguro que jamás se te ocurriría pensar en São Miguel, la isla más grande del archipiélago de las Azores, pese a que se trata de un destino con unos paisajes naturales sorprendentes.

El origen volcánico de la isla de São Miguel ha dado lugar a grandes calderas, lagunas de colores, aguas termales y acantilados con vistas al Atlántico. También llamada isla verde dada la vegetación que cubre buena parte de su territorio, además ofrece al visitante pueblos con encanto, plantaciones de té y una gastronomía estrechamente ligada a sus productos locales.

No obstante, y volviendo al motivo por el que seguramente has acabado leyendo estas líneas, no son estos últimos sus principales atractivos. En realidad, muchos viajeros se animan a visitar São Miguel por sus volcanes y los paisajes que han formado con el tiempo.

Azores | Pixabay

En este sentido, Sete Cidades, al oeste de la isla, es un lugar imprescindible durante un viaje a este destino de las Azores. Se trata de una enorme caldera volcánica en cuyo interior hay dos lagunas, una azul y otra verdosa, separadas por un estrecho puente. Para verlas mejor, es recomendable acudir al mirador Vista do Rei, que regala una panorámica muy bonita de este espacio natural.

Por otro lado, también se puede incluir en el itinerario Lagoa do Fogo, una laguna ubicada en el interior de un cráter volcánico y rodeada de vegetación. En su caso, se encuentra en una zona protegida, se puede acceder a ella por varios senderos y también contemplarla desde más lejos desde algunos miradores de la zona. Eso sí, hay que tener en cuenta que en las Azores es habitual que se forme niebla, de modo que a veces eso puede dificultar las vistas desde los puntos más altos.

Azores | Pixabay

Además de esto, y ya en el este de São Miguel, se encuentra Furnas, uno de los lugares donde mejor se aprecia la actividad geotérmica de la isla. En el valle pueden verse fumarolas, manantiales de agua caliente y zonas donde el vapor emerge del suelo. Asimismo, cerca de allí se puede disfrutar de aguas termales en las que darse un baño al aire libre.

Para acabar, queremos recomendarte la que pensamos que es una de las experiencias más curiosas allí: probar el cozido das Furnas, un guiso tradicional que se cocina aprovechando el calor del terreno. Las ollas se introducen en agujeros excavados en el suelo y se cocinan los alimentos durante horas. Cerca de la laguna de Furnas se encuentra uno de los espacios donde se prepara este plato.