El mar del loto rojo está en Tailandia y querrás visitarlo en octubre. Te contamos por qué

El mar del loto rojo (Talay Bua Daeng) es en realidad un humedal, un lago interior cubierto de flores de loto de color rojo; se trata de una variedad de nenúfares de color rosa que florecen en en lago Talay Bua Daeng entre octubre y enero regalándonos una estampa realmente inolvidable y única en el mundo; ¿lo más espectacular? Lo más espectacular es que no solo podrás ver cómo las límpidas aguas de este lago se cubren de un manto rosa sino que incluso podrás navegarlas.

Para visitar este lago, que si bien es conocido popularmente en Tailandia como Talay Bua Daeng (mar de loto rojo), se llama Nong Han Kumphawapi, tendrás que viajar al noroteste de Tailandia, a la provincia de Udon Thani, pues está ubicado a unos 50 kilómetros de la localidad de Kumphawapi; se trata de un lago de tamaño importante pues supera los 35 kilómetros cuadrados de superficie aunque no es muy profundo, de ahí que esté cubierto de flores de loto, es el entorno ideal para esta planta, una planta que es además imporante desde el punto de vista de las creencias: su floración es, para los budistas, símbolo de resurrección.

Mar del loto rojo | Pixabay

Si quieres disfrutar del magnífico espectáculo de la floración del loto rojo ya sabes dónde y cuándo ir: a la provincia tailandesa de Udon Thani a partir de octubre, afortunadamente con la floración del loto rojo no sucede como con la de los cerezos, que dura un suspiro, tienes meses para disfrutarla porque no termina hasta bien avanzado el mes de febrero aunque, como sucede con todo lo que dependen de la naturaleza y el clima y sus cambios, las fechas de la floración del loto rojo no son exactas, si quieres asegurarte de no perdértelo organiza tu viaje alrededor del mes de diciembre, entonces seguro que no te pierdes el espectáculo del mar del loto rojo.

