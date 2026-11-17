No es que Japón necesite varios viajes o una estancia larga para poder conocer bien el país, es que solo una ciudad, Tokio, ya necesita de no pocos días de visita para poder disfrutarlo plenamente sin perderte apenas nada; la cuestión es que rara vez disponemos de tantos días y viajar a Japón no es algo que hagamos regularmente porque se trata de un viaje, un viaje largo y por eso es esencial elegir lo que no te quieres perder.

Seguro que, sin salir de Tokio, ya estás pensando en Shibuya o Shinjuku, en la torre Skytree, en el Palacio Imperial de Tokio, en Ginza, Odaiba o el Santuario Meiji y el Parque de Yoyogi entre otros lugares pero nosotros queremos proponerte una visita no tan popular aunque como mucho encanto e historia: Kagurazaka, un barrio que hoy es conocido popularmente como el pequeño París de Tokio pero que fue en su día un barrio de saturáis primero y de geishas después.

Kagurazaka | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Empecemos por ubicarnos: Kagurazaka está en el distrito de Shinjuku, en la zona norte del centro de la ciudad y cerca de la Universidad de Ciencia de Tokio; el barrio se organiza alrededor de una calle, la calle Kagurazaka, a la que además se llega fácilmente en metro lo que hace que sea fácil de visitar (no tienes excusa para dejártelo para otro viaje…).

En el periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, Kagurazaka era un barrio samurái porque aquí tenían las familias samuráis sus residencias, era pues un barrio alto, aquí vivía la élite de la época; más tarde, en la segunda mita del S.XIX y principios del S.XX, Kagurazaka cambió y se convirtió en una zona comercial y de ocio que ganó popularidad gracias a sus casas de geishas. En las calles estrechas que desembocan en la calle Kagurazaka se conserva el ambiente y estilo del barrio clásico nipón que fue Kagurazaka aunque la II Guerra Mundial provocó la destrucción de buena parte del barrio.

Templo Rojo. Kagurazaka | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Y cómo se convirtió en el pequeño París de Tokio? La culpa fue de los franceses que llegaron aquí trayendo consigo su cultura, tanto fue así que se consolidó una comunidad francófona precisamente aquí, en Kagurazaka y el barrio fue pareciéndose, cada vez más, a un pequeño París sin dejar de ser un rincón de Tokio.

¿Qué es lo que no te puedes perder de Kagurazaka? Son varios los lugares que no debes perderte de este curioso barrio nipón empezando por su arteria principal, Kaguarzaka-dori, una calle comercial llena de tiendas, restaurantes, cafeterías y pastelerías entre otros negocios tradicionales, algunos de inspiración y estilo francés y otros profundamente japoneses; los domingos y festivos parte de esta calle es peatonal.

Kagurazaka | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Claro que el pequeño París de Tokio no es solo su arteria principal sino muy especialmente sus calles estrechas, casi callejones; Hyogo Yokocho es uno de los más populares, aquí se respira el Kagurazaka que fue, el del barrio de las geishas aunque los locales que abren sus puertas a él son más bien restaurantes que, al iluminarse por la noche, hace este callejón especialmente fotogénico. Otro callejón interesante es Kakurenbo Yokocho, cuyo nombre significa el callejón del escondite y es que resulta fácil perderse en él por sus recovecos.

Hay otros tres lugares imperdibles de Kagurazaka: la escalera de las geishas, conocida como Geisha Alley o Atami-yu Kaidan; Zenkokuji, que es el templo rojo de Kagurazaka, todo un símbolo del barrio que data del S.XVI; y el santuario Akagi, con 700 años de antigüedad pero sorprendente porque fue renovado en 2010 con un estilo más contemporáneo.