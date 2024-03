¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Noruega y en qué lugares?

No es ningún secreto que Noruega, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los destinos turísticos de moda. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que se animan a poner rumbo a este país, ya que son conscientes de que no les va a dejar indiferente.

Se encuentra a tan solo cuatro horas de vuelo de España, por lo que muchos son los que están dando el paso de viajar a este lugar, situado al norte de Europa, en este 2024. Sin duda, uno de los mayores atractivos de esta tierra de vikingos son las icónicas auroras boreales. Pero no todo queda ahí, ya que sus ciudades tienen un encanto peculiar y sus entornos naturales llaman poderosamente la atención.

¿Cuál es la mejor época para visitar Noruega?

Como todo, depende del objetivo de tu viaje. Si lo que quieres es hacer turismo con buen tiempo, evidentemente, la mejor época es la que está comprendida entre los meses de mayo y septiembre. Pero si lo que quieres es dejarte maravillar por sus impresionantes auroras boreales, debes viajar en invierno: desde noviembre hasta marzo.

Si quieres ver auroras boreales, ¿cuáles son los mejores lugares en Noruega para hacerlo?

No es ningún secreto que ver auroras boreales es un gran atractivo para este país, ya que cada vez son más los que deciden hacer este viaje para dejarse llevar por la magia. Pero muchos son los que se preguntan dónde se pueden ver las mejores o con mejor nitidez. La respuesta es más que clara: Tromsø, ubicada al norte del país vikingo. Si viajas hasta ese lugar, te recomendamos algo más: aprovecha la oportunidad para avistar ballenas. ¡Es absolutamente impresionante y merece muchísimo la pena!

Aurora boreal en Noruega | Imagen de Egiptologoespaol en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

¿Qué ciudades noruegas tienes que descubrir?

Evidentemente, la primera en la lista tiene que ser Oslo, la capital de Noruega. Allí encontrarás un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes. Entre ellos, destaca la Galería Nacional, el Palacio Real, el Parlamento o, incluso, la Catedral. ¡Es una ciudad verdaderamente espectacular y con mucho encanto!

Si quieres ir más allá, no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer Bergen. No solamente es conocida por ser la segunda ciudad noruega más poblada, sino que es considerada como nada más y nada menos que la puerta de entrada a los fiordos. No podemos dejar de mencionar Bodø, especialmente este 2024 tras ser nombrada una de las Capitales Europeas de la Cultura.

Noruega, un país que debes visitar

Si hay algo que caracteriza al país de los vikingos es que tienes la oportunidad de conocer numerosos rincones de ensueño y, además, te ofrece la opción de llevar a cabo numerosas actividades. Es una mezcla perfecta entre una ciudad con encanto, como son Oslo o Bodø, pero también con la naturaleza más pura como es el caso de Tromsø con sus auroras boreales y Bergen con su puerta de entrada a los fiordos. No dejes pasar la oportunidad de viajar hasta este país, ya que estamos seguros de que te cautivará.