Lo que nos ofrece Qatar en invierno

Viajamos como somos más que como son los destinos que visitamos, es decir, la experiencia viajera no depende solo de lo que ofrecen los lugares que visitamos sino de cómo queremos vivirlo, quizá por eso desde turismo de Qatar hablan, en su campaña de invierno, de des cubrir Qatar a tu manera: el país ofrece una serie de experiencias atractivas a rabiar, cuáles y cómo disfrutarlas depende de ti.

Cuando llega el invierno y las temperaturas bajan no lo hacen del mismo modo en todas partes y en Qatar el invierno es tan cálido que las actividades al aire libre siguen siendo una opción atractiva a rabiar: aquí puedes gozar del kayak entre manglares o de Ras Abrouq, una zona desértica popular por sus curiosas formaciones de piedra caliza.

Qatar | Pixabay

Otra de las actividades de la que puedes disfrutar como si fuera verano tiene que ver con el agua, con la diversión en el agua ¿dónde? En Meryal Waterpark, que es el mayor parque acuático del país, está en Qetaifan Island North, en Lusail, y nos ofrece la posibilidad de disfrutar de decenas de toboganes y atracciones.

Cada temporada tiene su afán… y sus eventos, entre los que destacan en el invierno qatarí encontramos grandes eventos deportivos que van del fútbol a la Fórmula 1 porque será a finales del mes de noviembre cuando se celebre el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar (una excusa tan buena como otra cualquiera para viajar a este país que ha hecho del lujo y la diversión su razón de ser).

Qatar | Pixabay

¿Más grandes eventos que se celebrarán en Qatar esta temporada invernal? Hay muchos, destacamos algunos más: La UFC Fight Night en Doha el 21 de noviembre; Qatar Classic Cars Contest and Exhibition del 17 al 22 de noviembre; Doha Film Festival del 19 al 27 de noviembre; Katara Tradicional Dhow Festival del 2 al 11 de diciembre; Qatar T100 Triatlón World Championship del 10 al 12 de diciembre; FIFA Intercontinental Cup 2026 Final el 15 de diciembre; Lego Shows Qatar del 16 al 31 de diciembre