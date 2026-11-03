Las fiestas populares europeas han evolucionado de diferentes maneras, algunas se han convertido en fiestas multitudinarias, otras han desaparecido y no pocas se conservan como han sido siempre, mantienen su esencia sino todo su ser prácticamente tal y como eran desde su origen; una de esas fiestas que están fuera del radar del turismo de masas pero que están lejos de perderse es la noche de los faroles de Richterswil, en Suiza (Räbechilbi Richterswil).

Los faroles son, como advierte esta fiesta en su nombre, los grandes protagonistas, ahora bien, no son faroles cualesquiera sino unos muy especiales, se elaboran con raíz de nabo y son auténticas obras de arte porque no solo se vacían los nabos para convertirlos en faroles sino que se tallan formando dibujos y decorándolos antes de iluminarlos por dentro ¿resultado? Un espectáculo de luz imponente por la gran cantidad de faroles iluminados y por las escenas de gran tamaño que forman.

Origen de la fiesta de los faroles

Räbechilbi Richterswil | Imagen de Micha L. Rieser, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Esta tradición, ya centenaria, es todo un espectáculo de artesanía popular y efímera cuyo origen tenemos que buscarlo en el mundo rural suizo: surge a partir de una antigua costumbre rural que tiene que ver con la celebración del fin del otoño y la llegada del invierno que es también el final del tiempo de cosecha otoñal. Eran las mujeres suizas que vivían en zonas de montaña las que empezaron a elaborar estos faroles e iluminaban con ellos el camino a las iglesias; aquella costumbre evolucionó y comenzaron a organizarse procesiones allá por el S.XIX y, ya a principios del S.XX y con el orgnanismo de turismo de Richterswil como organizador, se convertía en la fiesta que conocemos hoy.

Fue en el año 1908 cuando se celebró la primera noche de los faroles que conocemos hoy, aunque mucho más pequeña, hoy es una fiesta inmensa, tan inmensa que está en el Libro Guinness de los Récords porque en su edición de 1998 se utilizaron la friolera de 24 toneladas de nabos vaciados y 40.000 velas; por eso ya no es un desfile sino un espectáculo que ilumina todas las calles y plazas del pueblo.

Cómo es en la actualidad la fiesta de los faroles

Räbechilbi Richterswil | Imagen de Micha L. Rieser, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

El ambiente local es divertido cálido, no faltan los puestos de comida y la música tradicional, desfile musical, casas iluminadas, faroles sorprendentes, grandes esculturas luminosas… ¿Y cuándo se celebra? La próxima edición es ya mismo: el próximo 14 de noviembre; la fiesta comienza a las 3 de la tarde con el mercado, los puestos de comida y los de venta de nabos tallados para que a nadie el falte su farol; a partir de las 4 de la tarde se suceden los conciertos de bandas de música; a las 5 y media de la tarde es el momento del primer espectáculo de la fuente iluminada, que se repite a las 8 y media de la tarde, después del Gran desfile de faroles que tiene lugar a partir de las 6 de la tarde.

Consejos para disfrutar de la fiesta de los faroles

Räbechilbi Richterswil | Imagen de Micha L. Rieser, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

¿Te seduce la idea de vivir esta fiesta del cantón de Zúrich? Si es así tendrás que viajar a Richterswil, en la orilla occidental del lago de Zúrich y a unos 25 kilómetros de la ciudad del mismo nombre; un consejo para que el viaje no se te complique: no intentes llegar a Richtwerswil en coche de alquiler porque se trata de una localidad pequeña en la que, en su fiesta de los faroles, no podrás aparcar, lo ideal es utilizar el transporte público desde Zúrich y ten en cuenta también que el acceso está controlado y los mayores de 16 años deberán pagar una cuota de 10 francos suizos.