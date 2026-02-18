Una de las estatuas más grandes del mundo se encuentra en Rusia

El espíritu viajero continúa presente este 2026. Por ello, en esta ocasión, hacemos las maletas para irnos a Rusia. El país no solo es conocido por su gélido clima en invierno, su particular cultura, idioma y tradiciones, también por los preciosos parajes naturales que alberga en su territorio. Pero, hoy hablaremos de la estatua de La Madre Patria, también conocida como La Madre Patria Llama. Y es que, este monumento, conocido por unos pocos, es considerado uno de los más imponentes e importantes del mundo.

Rusia es el país más grande del mundo, por lo que es denominada también como La Madre Rusia. Por ello, quisieron realizar una estatua que representara este sentimiento. De esta manera, en 1959, comenzaron a poner en marcha la idea de construir esta magnífica obra, la cual fue completada en octubre de 1967. Y es que, no fue fácil construirla. Sin embargo, se consiguió y, además, en su momento se convirtió en la escultura más alta del mundo. Un hito para el territorio ruso.

Características de La Madre Patria

Ubicada en el cerro Mamáyev Kurgán, en Volgogrado (Rusia), la escultura de La Madre Patria mide 85 metros, contando desde la punta de la espada hasta la base de la plataforma. Construida de hormigón armado y cables de acero pretensado, conmemora la Batalla de Stalingrado (1942–1943), una de las más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, una de las particularidades de esta obra es su construcción, pues es una de las mayores incógnitas de la ingeniería.

Las paredes tienen entre 25 y 30 cm de espesor y por dentro es muy hueca. Los cables de acero mantienen el equilibrio del cuerpo y la espada. Debido a la importancia de esto, la obra es revisada constantemente para evitar cualquier fallo o problema. Pues, cualquier error desembocaría en una catástrofe. Asimismo, fue diseñada para soportar rachas muy fuertes de viento, nieve y terremotos.

Estatua de la Madre Patria | Pixabay

La inspiración para crear las facciones de La Madre Patria es Valentina Izótova, nativa de la ciudad. Fue diseñada por el escultor Yevgueni Vuchétich y por el ingeniero estructural Nikolái Nikitin. Pues, los autores tenían como objetivo reflejar a una mujer avanzando con fuerza, con la boca abierta, el brazo extendido y una espada gigante. Una posición que refleja una actitud defensiva y como si estuviera gritando. Llamando para luchar y que sus hijos defiendan la nación. Una escultura que simboliza sacrificio, resistencia y victoria. Pues, forma parte de un conjunto monumental dedicado a los caídos. Y es que, La Madre Patria Llama no es solo una estatua, es un lugar de duelo y orgullo nacional.