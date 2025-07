Ruta de los Trolls: la carretera más sorprendente de Noruega

No nos cansamos de repetir que el mundo está lleno de lugares fascinantes. Algunos son regalos de la naturaleza y otros son obra del ser humano. En este caso, no nos referimos a castillos o catedrales monumentales. Pensamos en una carretera que, aunque no es algo habitual de incluir en itinerarios, merece la pena visitarla y recorrerla: la ruta de los Trolls.

Situada en Noruega, la ruta de los Trolls o Trollstigen es, sin lugar a dudas, su carretera más sorprendente. Está en el centro del país, entre fiordos majestuosos y montañas escarpadas, y cruzarla en coche es toda una aventura. Se trata de un tramo de la carretera nacional 63 y en una ruta por el país, resulta recomendable recorrerla no con el objetivo de llegar a algún lugar en concreto, sino porque bien podríamos decir que hacerlo es una experiencia en sí misma.

Ruta de los Trolls | Pixabay

Si esto es así, como ya sospecharás, es porque no es una carretera como las que estamos acostumbrados a ver. La Trollstigen está repleta de curvas imposibles y las vistas son más que vertiginosas. Por supuesto, quien está sentado al volante debe prestar absoluta atención a la carretera, pero quienes tienen la suerte de conducir, pueden disfrutar del increíble paisaje.

Dicho esto, vamos a situarla un poco mejor en el mapa. La ruta de los Trolls de Noruega se encuentra en la región de Møre og Romsdal y conecta los pueblos de Åndalsnes y Valldal. Aunque su extensión es mayor, cuenta con 11 kilómetros que son los más conocidos y en los que hay 11 curvas cerradas en zigzag que salvan un desnivel de cerca de 850 metros.

Ruta de los Trolls | Pixabay

Así pues, mientras se sube la carretera, se asciende por un valle en el que hay cascadas y picos nevados muchos meses al año. De hecho, la nieve es tan habitual en esta zona, que la Trollstigen está solamente abierta a la ciudadanía entre finales de mayo y octubre, cuando esta se derrite y resulta seguro circular por el asfalto.

Con todo esto, sabemos que ya estás empezando a planificar tu próximo viaje de verano. Pues bien, antes de terminar este artículo queremos nombrarte un punto que sí o sí debes marcar en tu itinerario: el mirador Stigrøra, situado en la cima, que regala una imagen panorámica realmente espectacular no solo de la carretera y sus curvas, sino también del paisaje que se extiende más allá de ella.