Dónde viajar barato por Europa en otoño: 5 destinos para una escapada antes de Navidad

Con el verano ya pasado y todavía lejos del intenso calendario de viajes de Navidad, el otoño se presenta como uno de los mejores momentos para organizar una escapada. Temperaturas más suaves, ciudades que recuperan su ritmo habitual y una agenda cultural en plena actividad convierten los meses de octubre y noviembre en una oportunidad para seguir viajando antes de las vacaciones de invierno.

Desde aprovechar los últimos días de clima mediterráneo hasta pasear entre canales rodeados de colores otoñales, easyHotel selecciona cinco ciudades perfectas para una escapada antes de que comience la cuenta atrás para Navidad.

Niza: la Costa Azul también es para el otoño

La Riviera Francesa no termina cuando acaba agosto. La llegada del otoño permite descubrir una Niza más tranquila mientras todavía se disfruta del Mediterráneo. Pasear por la Promenade des Anglais, perderse por las callejuelas del Vieux Nice o descubrir los productos y sabores locales en el mercado de Cours Saleya son algunos de los imprescindibles

Niza (Francia) | Skyscanner

Su ubicación convierte además a Niza en un buen punto de partida para dedicar varios días a descubrir otras localidades de la Costa Azul y combinar una escapada urbana con el paisaje mediterráneo.

Valencia: otoño mediterráneo entre cultura y gastronomía

Con temperaturas suaves durante buena parte del otoño, Valencia permite seguir disfrutando de la vida al aire libre cuando en otros destinos ya empieza a sentirse el frío. Recorrer el Jardín del Turia, perderse por las calles de Ciutat Vella, descubrir los puestos del Mercado Central o acercarse hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias son algunos de los planes imprescindibles para una escapada de pocos días.

Playa de la Malvarrosa, en Valencia | iStock

La gastronomía completa la experiencia: desde probar una auténtica paella hasta descubrir los bares, restaurantes y terrazas de barrios como Ruzafa, el otoño permite disfrutar de la ciudad a otro ritmo y lejos de las temperaturas más altas del verano.

Ámsterdam: canales entre colores de otoño

Los canales de Ámsterdam adquieren una imagen especialmente característica durante el otoño, cuando los árboles de sus orillas se tiñen de tonos ocres y rojizos. Es una época perfecta para recorrer barrios como Jordaan o De Pijp, hacer una pausa en alguno de sus cafés y alternar los paseos con visitas culturales.

Ámsterdam en otoño | iStock

El Rijksmuseum, el Museo Van Gogh o los numerosos espacios culturales de la ciudad permiten además adaptar la escapada a la meteorología propia de estas fechas, combinando planes al aire libre con algunas de las colecciones artísticas más conocidas de Europa.

Berlín: cultura y vida urbana antes del invierno

Museos, galerías, barrios creativos y una intensa agenda cultural hacen de Berlín un destino especialmente atractivo en otoño. La Puerta de Brandeburgo, la Isla de los Museos o la East Side Gallery son algunos de sus grandes clásicos, pero buena parte de la experiencia berlinesa pasa también por descubrir barrios como Kreuzberg, Mitte o Prenzlauer Berg.

Berlín, en Alemania | iStock

Cafés, mercadillos, restaurantes y una de las escenas nocturnas más conocidas del continente permiten construir una escapada diferente prácticamente en cada visita y disfrutar de la capital alemana antes de la llegada de los meses más fríos.

Edimburgo: el lado más atmosférico del otoño

Pocas ciudades combinan el otoño y su arquitectura tan bien como Edimburgo. Sus calles de piedra, edificios históricos y parques cubiertos de hojas crean el escenario perfecto para una escapada durante esta época del año.

Edimburgo | iStock

Recorrer la Royal Mile, visitar el Castillo de Edimburgo, adentrarse en las calles del casco antiguo o subir a alguno de sus miradores permite combinar historia y naturaleza sin salir de la ciudad. Y, cuando bajan las temperaturas, sus tradicionales pubs y cafés se convierten en una parte más de la experiencia.