Auroras boreales en Finlandia: así fue nuestra búsqueda bajo el cielo de Laponia

Ver auroras boreales es uno de los grandes sueños de cualquier viajero que visita Finlandia. Sin embargo, encontrarlas no siempre es sencillo: hace falta oscuridad, cielos despejados, actividad solar y, sobre todo, mucha paciencia.

En busca de auroras boreales

Durante nuestro viaje por Finlandia salimos de noche para intentar encontrar auroras boreales. Lo primero que hicimos fue adentrarnos en el bosque para alejarnos de cualquier fuente de luz y quedarnos en completa oscuridad.

Con los ojos puestos en el cielo, esperamos a que apareciera alguna señal. Para orientarnos utilizamos una aplicación que nos avisaba de que la aurora estaba justo sobre nosotros, aunque en ese momento todavía no podíamos verla a simple vista.

El cielo estaba completamente despejado y lleno de estrellas, pero las auroras seguían sin aparecer. Después de varias horas de espera, finalmente se produjo el momento más esperado: las luces verdes comenzaron a dibujarse sobre los árboles.

La aurora boreal apareció sobre nosotros y convirtió la espera en una experiencia inolvidable. Una muestra de que, en Finlandia, la búsqueda también forma parte de la aventura y que contemplar este fenómeno natural requiere tiempo, paciencia y un poco de suerte.

Consejos para ver auroras boreales en Finlandia