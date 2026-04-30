Los lugares de Islandia que no puedes perderte en temporada de deshielo

El deshielo convierte ríos tranquilos en torrentes, las cascadas multiplican su caudal y el terreno empieza a recuperar su original tono verde. Es, sin duda, uno de los mejores momentos para recorrer el país.

El Golden Circle es uno de los recorridos más populares para conocer Islandia, y en esta época del año aumenta exponencialmente su belleza. Þingvellir National Park, el valle de las placas tectónicas, se vuelve de color verde brillante, es mucho más húmedo y sus grietas se llenan de agua. Y la cascada dorada islandesa, Gullfoss, cae con mucha más fuerza, lanzando toneladas de agua al cañón.

Glaciar. Islandia | Pixabay

Además, queremos hablartede otros dos saltos de agua que son impresionantes en temporada de deshielo. Famosa por poder rodearse a pie, la cascada Seljalandsfoss presume de un caudal mucho más intenso en primavera. La cascada Skógafoss también merece mención especial, pues la fuerza del agua es casi ensordecedora cuando la nieve que ha cubierto Islandia en invierno empieza a fundirse.

Aparte de las cascadas, los glaciares también son buenos destinos en primavera. El deshielo afecta a los que hay al sur de la isla, como el Vatnajökull, el más grande de toda Europa. Aunque tampoco podemos olvidarnos de la laguna glaciar de Jökulsárlón, porque aquí se encuentra uno de los mayores espectáculos islandeses. Los icebergs comienzan a romperse y se mueven lentamente hacia el mar, regalando una imagen difícil de observar en otros lados.

Detalle de cascada. Islandia | Pixabay

Asimismo, y como mencionamos previamente, el verde vuelve a dominar la isla. Los campos de lava, los musgos y las colinas lucen de nuevo su color habitual, y crean un contraste precioso con el blanco que todavía cubre las cumbres más altas.

No cabe duda de que la temporada de deshielo es una de las más interesantes para viajar a Islandia. Este país te ofrecerá entonces naturaleza en estado puro, días más largos, mejor temperatura, glaciares en movimiento y cascadas ruidosas que harán de tu viaje una experiencia de esas que recordarás siempre.