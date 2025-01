A la Toscana también se va a disfrutar del turismo termal

Italia, y en particular la Toscana, es un destino termal de lujo porque aquí se puede disfrutar de aguas milenarias cargadas de minerales que nos ofrecen una experiencia de bienestar única y es que, además de las propiedades de estas aguas, visitaremos una de las zonas más bellas de Italia tanto por su brutal naturaleza como por la historia que cuentan sus pueblos centenarios. Aunque en esta ocasión no os proponemos un roadtrip al uso para conocer la zona sino vivir la Toscana de terma en terma para empezar el año regalándonos experiencias de cuidado personal que nos permitan afrontar 2025 con mejor cuerpo, mejor cara y mejor ánimo; vivir la Toscana como la vivieron Mary Shelley y Lord Byron, por ejemplo, o Verdi o Puccini o Christian Dior… y otros ilustres personajes que visitaron la Toscana para gozar de sus aguas termales.

¿Cuáles son las termas más espectaculares de la Toscana? A esta pregunta respondemos a continuación:

Termas de Saturnia, en la Maremma Toscana y junto a la Cascada del Molino

Son, probablemente, las termas más famosas de la Toscana y puede disfrutarse de dos maneras: naturalmente o en un lujoso balneario y es que las temas históricas son de acceso libre y están en un entorno natural imponente que nos permite disfrutar de unas aguas a 37’5ºC cuyas propiedades beneficiosas para la piel y el sistema respiratorio están más que demostradas; si lo tuyo más que la naturaleza es el lujo, puedes visitar el Centro Termal de Saturnia y disfrutar de estas mismas aguas ricas en minerales pero jacuzzis y piscinas temales.

Termas de Montecatini, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Si las Termas de Saturnia son las más emblemáticas de la Toscana, probablemente por su ubicación en la Cascada del Molino, las de Montecatini son las más exclusivas tanto por su arquitectura histórica como por los ilustres visitantes que pasaron por ellas; los balnearios de esta zona son famosos por sus terapias (no solo por sus baños termales) y por su arquitectura art nouveau que recuerda a los balnearios clásicos europeos que tanta fama alcanzaron un siglo atrás. Por estas termas han pasado personajes tan inolvidables como Verdi o Puccini y el emblemático modisto francés Christian Dior.

Termas de Montecatini | Imagen cortesía de Toscana Promozione Turistica (Agencia del Gobierno Regional de Toscana)

Bagni San Filippo, a los pies del Monte Amiata

Estos baños gozan de menos fama que las Termas de Saturnia o las de Montecatini, lo que las convierte en uno de los secretos mejor guardados de la Toscana; merece la pena visitarlas, para empezar, por el entorno natural en el que están ubicadas, un paisaje natural de belleza salvaje en el que cabe destacar una cascada: Ballena Bianca; se trata de un salto de agua imponente formado por los sedimentos de aguas termales que brotan a 48ºC… No pienses en bañarte en estas aguas, no está permitido por el bien de la cascada (es muy delicada) pero sí podrás disfrutar de no pocas piscinas termales cercanas. Un detalle interesante más: si eres de los amantes de los lodos termales, no dudes en visitar estas termas porque son también famosas por ellos.

San Giuliano Terme, cerca de Pisa y su torre inclinada

La historia de estas termas empieza a contarse en tiempos de los romanos y han mantenido su fama por las propiedades curativas de sus aguas durante siglos, tanto es así que en busca de sus casi milagrosas propiedades acudieron a ellas Mary Shelley, la autora de Frankenstein, a acompañada por su marido Percy Shelley y por el escritor romántico por excelencia, Lord Byron. Si las Termas de Saturnia son especialmente recomendadas para la piel y el sistema respiratorio, las de San Giuliano, cercanas a la ciudad de la torre inclinada más famosa del mundo, la de Pisa, lo son para quienes padecen dolencias musculares y reumáticas (puede que Lord Byron buscara en ellas la eterna juventud…).

San Giuliano Terme | Imagen de Nicola Santini, cortesía de Toscana Promozione Turistica (Agencia del Gobierno Regional de Toscana)

San Casciano dei Bangi, en la provincia de Siena

San Casciano dei Bagni tiene 42 manantiales a 42ºC y por si estas cifras no fueran lo suficientemente impresionantes, sabemos también que su caudal termal es el tercero mayor de toda Europa lo cual, conociendo la tradición europea del termalismo, no es decir poco. Además estos baños son también históricos, los Etruscos y los Romanos ya habían descubierto las propiedades de sus aguas ricas en minerales. En la actualidad en esta localidad termal se puede disfrutar tanto de piscinas termales públicas como de sofisticados balnearios privados que cuenta con saunas, baños de vapor y tratamientos propios de los Spas más modernos.

Si eres un amante del ecoturismo y del turismo termal no encontrarás un destino diseñado más a la medida de tu estilo viajero que la Toscana italiana y sus localidades termales.