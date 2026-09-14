Estos son algunos de los mercados gastronómicos de otoño más interesantes de Europa

Cuando pensamos en otoño pensamos no solo en paisajes en tonos ocres y anaranjados sino también en castañas, setas, vendimia, trufa blanca, manzanas… en definitiva pensamos en los productos de temporada y, lógicamente, en dónde degustarlos; no se nos ocurre mejor lugar que los mercados de otoño pero ¿cuáles son los más populares de Europa y por qué? A continuación te recomendamos algunos:

Mercado de Otoño de Grado, en Asturias

Mercado de Grado | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Empezamos en casa porque en la localidad asturiana de Grado y alrededor del 12 de octubre se celebra un mercado de otoño que merece de largo el viaje porque aquí podrás disfruta de los productos locales que no son pocos: castañas, setas, miel, manzanas, sidra, embutidos, conservas, fabes…

Reutte Autumn Market, en el Tirol austríaco

Reutte | Imagen de Willtron en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Hacemos la maleta y nos vamos al Tirol austríaco a principios de octubre porque es entonces cuando se celebra un gran mercado de otoño al que acuden agricultores y productores de Reutte y de todo el Tirol ¿qué productos podrás disfrutar aquí? Quesos, embutidos, patatas, miel, hierbas, tés… todo ello, además, en un inolvidable paisaje alpino en otoño.

Mercado de otoño de Nuremberg

Mercado de Nuremberg | Imagen de Uli Kowatsch, cortesía de Turismo de Nuremberg

El de Nuremberg es un mercado urbano que se celebra la segunda quincena de septiembre e incluso los primeros días de octubre, es todo un mercado de temporada que se instala en en centro histórico de la ciudad y en el que gozan de especial fama las salchichas (como no podía ser de otro modo…) pero también la tarta de cebolla y el vino joven. No es un mercado tan agrícola como el de Grado o el de Reutte pero muy interesante y apetecible si eres más de mercados gastronómicos modernos y urbanos que clásicos mercados rurales.

Mercado de Glorenza, en Alto Adagio

Glorenza | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Este no es un gran mercado pero sí un mercado con mucho encanto porque se celebra bajo las arcadas medievales de esta pequeña ciudad italiana del Alto Adagio, muy cerca de la frontera suiza. La ciudad es muy pequeña, viven de hecho en ella menos de 1000 personas, pero su mercado, que se celebra a finales de septiembre, goza de no poca fama especialmente si te interesan productos como las manzanas, peras, quesos de montaña y los productos de granja en general.

Mercado Agrícola de Tammisaari, en Finlandia

Tammisaari | Imagen de Ninara, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Este mercado, que se celebra en la costa sur finlandesa durante el mes de septiembre ey al que acuden cientos de vendedores locales, es el clásico mercado de la cosecha ¿y qué productos se ofrecen en él? Lo que produce el sur de Finlandia en esta época del año, en otoño: manzanas, raíces, setas, bayas, encurtídos, mermeladas y pescados.