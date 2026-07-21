PLAYAS
Estas son las playas urbanas más famosas del mundo
Si eres de los que no busca playas vírgenes ni paradisíacas sino playas urbanas con mucho ambiente de paseo, ocio y diversión, esta noticia te interesa.
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Soñamos con playas paradisíacas, mágicas, desiertas, únicas, con aguas cristalinas, arena blanca y fina… pero lo cierto es que cuando viajamos nos encantan las playas urbanas porque nos permiten no tener que estar pensando en desplazarnos constantemente para conocer nuestro destino y disfrutarlo plenamente; en lugares con playa y puerto, paseo, vida y pueblo lo tenemos todo y no hay pocos lugares así, ahora bien, solo algunos son de fama mundial como los que te recomendamos a continuación:
Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil
Esta es, probablemente, la playa urbana más icónica del mundo, la más emblemática y la más famosa por sus 4 kilómetros de arenal, su paseo de mosaicos diseñado por Burle Marx y por tener como telón de fondo el Pan de Azúcar, emblema ya no solo de Río de Janeiro, que también, sino de todo Brasil.
Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil
No menos famosa aunque tal vez un poco menos icónica es la playa de la chica de Ipanema; a esta playa no solo se va a disfrutar de ella a pleno día sino también a maravillarse ante uno de los atardeceres costeros más espectaculares con las montañas al fondo.
Waikiki Beach en Honolulu, Hawái
Dicen que fue aquí, en la playa de Waikiki, donde nació el surf moderno pero no es eso lo que nos anima a querer visitarla sino su arena dorada y su ubicación, a los pies de la ciudad y bajo el influjo del volcán Diamnond Head. Es Hawái, es puro paraíso… urbano en este caso.
Bondi Beach, en Sídney, Australia
Australia entera es costa pero entre todas sus playas y arrecifes de coral destaca sin duda una playa urbana: Bondi Beach. Está en Sídney y es famosa por su ambiente surfero y también por su paseo costero.
South Beach, en Miami, Estados Unidos
Lo de Miami Beach es otro mundo, un mundo de playas de fama televisiva e incluso cinematográfica; South Beach en particular es famosa por los edificios de estilo Art Deco que la rodean y por su ambiente cosmopolita y urbano junto a Ocean Drive.
Venice Beach, en Los Ángeles, Estados Unidos
La de Venice Beach, en Los Ángeles, es una playa famosa por su paseo marítimo, su ambiente bohemio de artistas callejeros y también por su ambiente alternativo.
Camps Bay en Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Esta playa es famosa por su arena blanca y sus palmeras además de por sus espectaculares vistas de los Doce Apóstoles como telón de fondo; ese entorno es el que convierte a Camps Bay en la playa urbana más fotogénica del mundo y es que se trata de una suerte de playa urbana y entorno natural realmente única.
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