Estos son los mejores parques y jardines para visitar en otoño en Europa

No es lo mismo un jardín en primavera que en otoño, ciertamente, pero también es verdad que los hay que en otoño lucen especialmente bellos gracias a los colores propios de la época e incluso a algunas plantas que no florecen en primavera sino en invierno (que haberlas hailas, como los crisantemos o las camelias por ejemplo), aunque no hay que llevarse a engaño, la espectacularidad de la naturaleza Europea, también en sus parques y jardines, reside en el foliage (los colores otoñales).

Si quieres descubrir la belleza otoñal de los parques y jardines europeos te recomendamos empezar por los que en otoño lucen más espectaculares, son estos:

Kew Gardens en Londres

Kew Gardens en otoño | Imagen de Christine Matthews, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Es, probablemente, el mejor jardín botánico europeo para visitar en otoño porque mantiene una colección de árboles y arbustos caducifolios que llevan el foliage, los colores otoñales, mucho más allá de los tonos ocres, amarillos y anaranjados, aparecen los tonos rojos, naranjas, cobres e incluso dorados; además aquí el otoño deslumbra en un entorno muy especial protagonizado por la arquitectura victoriana, invernaderos y lagos (y en una de las grandes capitales europeas además).

El mejor momento para visitar estos jardines, ese en el que lucen el otoño más esplendorosamente, es el mes de octubre. Es entonces cuando los arces rojos, los ginkgos amarillos y las hayas, castaños y robles hacen el paisaje más otoñal; además en este jardín botánico inglés también hay floración otoñal e invernal porque hay camelias de otoño, crisantemos, anémonas japonesas y ciclámenes entre otras especies.

Isabella Plantation en Richmond Park, en Londres

Isabella Plantation | Imagen de AndyScott, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

No es tan famoso como otros pero, si hablamos de otoño, tenemos que hablar de Isabella Plantation dentro de Richmond Park: se trata de una plantación victoriana en la que hay un buen número de especies muy otoñales como son los arces y los liquidámbares, son esos árboles los que tiñen la plantación en tonos rojos y naranjas muy intensos durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre.

Así como Kew Gardens pasa por ser el mejor jardín botánico de Europa en otoño, Isabella Plantation suele considerarse como el mejor ejemplo de jardín de otoño en el viejo continente y, dado que ambos están en Londres, no hay que elegir, si viajas a la capital británica puedes visitar ambos.

Jardín del Príncipe, en Aranjuez

Jardín del Príncipe, Aranjuez | Pixabay

El Real Sitio de Aranjuez es tan famoso por el palacio como por sus jardines, jardines donde además hay lugares tan notables como la casa de falúas, la del labrador o el estanque chinesco; ahora bien, así como los jardines del palacio gozan de gran fama primavera, el Jardín del Príncipe resulta también espectacular en otoño por la paleta de color que muestran sus árboles: plátanos, tilos, castaños de Indias y liquidámbares entre otras variedades.

El cuadro en ocres, dorados y rojos que nos regala el Jardín del Príncipe especialmente de la segunda mitad de octubre hasta bien entrado el mes de noviembre, es sencillamente imperdible.

Tiergarten, en Berlín

Tiergarten | Pixabay

El Tiergarten es más un parque paisajístico que un jardín como tal, de hecho es un antiguo coto de caza, pero, si hablamos de belleza otoñal, tenemos que incluirlo en nuestra lista porque, además, está perfectamente integrado en la capital alemana (como si fuera un jardín…). Las avenidas arboladas, los estanques, puentes y esculturas de este gran parque se envuelven en tonos dorados cuando llega el otoño transformando por completo el paisaje.

¿El mejor momento para ver Tiergarten con su mejor aspecto otoñal? Desde mediados de octubre hasta principios de noviembre.

Jardín de Luxemburgo, en París

Jardín de Luxemburgo | Imagen de Jami430, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En este jardín francés los colores de otoño no son tan deslumbrantes como en los anteriores pero sí suficientes para hacerlo merecedor de cerrar nuestra lista porque la mezcla de esos sutiles tonos otoñales con el encanto de un jardín francés (de este jardín francés en particular) compone una estampa de lo más fotogénica y elegante (glamour francés…).

El mejor momento para disfrutar de la imagen otoñal del Jardín de Luxemburgo llega a partir de mediados de octubre, el invierno no se hace notar en el aspecto del jardín hasta principios de noviembre.