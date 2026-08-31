Los mejores lugares de Europa para ver animales salvajes en septiembre

Cuando pensamos en fauna salvaje lo primero que nos viene a la cabeza son los grandes de África en la sabana o los osos en Yellowstone, como si Europa fuese solo la Europa urbana que tanto nos gusta… Pero no es así y, a poco que lo pensemos, nos vendrán a la cabeza animales salvajes en Europa que nos sirven de excusa, si acaso necesitásemos alguna, para disfrutar de un gran viaje o de una escapada natural.

¿Cuáles son los animales salvajes que es más fácil ver en Europa en el mes de septiembre? ¿Dónde ir para encontrarlos? A estas y otras cuestiones respondemos a continuación:

Ciervo rojo en España

Ciervos | Pixabay

Septiembre es tiempo de berrea y por eso es el momento ideal para seguir los pasos del ciervo rojo porque no solo se puede verlos sino también escucharlos, especialmente al amanecer y al anochecer: desde el final del verano y hasta el principio del otoño los machos no solo buscan hembras sino que compiten por ellas y sus bramidos se escuchan en kilómetros a la redonda.

¿Mejores lugares para disfrutar de la berrea del ciervo en España? El Parque Nacional Monfragüe y la Reserva Regional del Cíjara en Extremadura, el de Cabañeros en Castilla la Mancha, la Sierra de la Culebra en Zamora, el Parque Natural de Cazorla y el de la Sierra de Andújar en Andalucía y también en los Picos de Europa.

Osos pardos en Rumanía y Finlandia

Osos pardos | Pixabay

¿Sabías que una de las poblaciones más importantes de osos pardos vive en Rumanía? Pues así es, en los Cárpatos; durante el mes de septiembre estos animales están muy activos porque se están alimentando antes de la hibernación y se puede observarlos desde observatorios creados a tal efecto.

Si a la experiencia de ver osos pardos en su hábitat natural añadimos el brutal paisaje de los Cárpatos, Rumanía en septiembre se convierte en un destino de escándalo, ahora bien, no es el único en el que ver osos pardos, Finlandia es para esto también un gran destino porque allí se descubre a estos grandes animales en bosques boreales y desde refugios de observación.

Ballenas y delfines en las Azores y en Madeira

Ballenas en la costa de las Azores | Pixabay

Si los que te atraen son los grandes animales salvajes terrestres sino los que viven en el mar, tanto las islas Azores como Madeira son entonces un destino perfecto en septiembre porque es encones cuando se puede salir a navegar y ver tanto delfines como grandes cetáceos en su migración.

Se ofertan salidas para ver a estos grandes animales marinos tanto desde las islas de San Miguel, Pico y Faial en las Azores como desde Madeira, además la naturaleza de ambos archipiélagos, ahora que se va terminando el verano y se tiñe de otoño, merece también una visita.

Aves migratorias en el Estrecho de Gibraltar

Cigüeñas en la gran migración hacia el Estrecho de Gibraltar | Pixabay

Fauna salvaje por tierra, mar y aire… Y si hablamos de aves tenemos que hablar del Estrecho de Gibraltar porque es ahí donde mejor se observa el que es uno de los grandes movimientos migratorios del planeta, el que protagonizan millones de aves que dejan Europa ante el invierno inminente y vuelan a África.

¿Sabías que las aves tratan de evitar cruzar grandes extensiones de mar? Esa es la razón por la que tantas se concentran en el Estrecho de Gibraltar y cruzan a África precisamente por ese punto, un lugar perfecto en septiembre para ver águilas, cigüeñas, milanos y buitres entre otras especies.

¿Más animales salvajes en Europa?

Pelícanos en el Delta del Danubio | Pixabay

Por supuesto que los hay y septiembre es un mes perfecto para verlos aunque algunos de ellos sean esquivos incluso en este mes como es el caso de los lobos en el italiano Parque Nacional de Abruzzo o de los Íbices en los valles alpinos; más fáciles de ver son los alces y ciervos en Suecia; merece también mención el delta del Danubio, en Rumania, porque es uno de los grandes humedales de Europa y en septiembre es fácil ver allí pelícanos, garzas, cormoranes y águilas entre otras aves acuáticas.